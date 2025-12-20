Mensaje a la interna libertaria: "El que pretende carrera política fuera del plan de Milei, es un desagradecido y un imbécil" + Seguir en









"Bertie" Benegas Lynch dejó un mensaje extensivo a todo el bloque de La Libertad Avanza luego de una tensa sesión en Diputados.

Javier Milei durante una disertación frente a todos los diputados del bloque liberario.

En las semanas previas a la renovación legislativa, La Libertad Avanza se consolidó como el bloque mayoritario en la Cámara de Diputados con 95 miembros. El espacio ya tuvo su debut en sesión el pasado miércoles y se posicionó en todas las votaciones de forma homogénea, abriendo paso a una convocatoria para que Javier Milei cierre el año con sus dos proyectos aprobados en el Senado: el Presupuesto 2026 y la reforma del Régimen Penal Tributario. Aún así, la tensa jornada dejó resquemores y una advertencia hacia el interior de la bancada.

El mensaje ocurrió en el medio de un intercambio de redes sociales de Bertie Benegas Lynch, diputado del bloque libertario y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Refiriéndose a una eventual renovación de su banca que vence en 2027, el legislador planteó: "Estoy en la política por Javier y gracias a Javier. Voy donde él me ponga y hasta que le sirva al proyecto que es 100% de él. Nadie de LLA hubiera llegado a ocupar bancas y cargos sin él. El que pretende carrera política fuera del plan de Milei, es un desagradecido y un imbécil".

La sesión en Diputados fue considerada "muy positiva" para la conducción del bloque, que no se resintió por la falta de aprobación del capítulo clave: "Tal vez la forma de redacción que se propuso no fue la adecuada o los tiempos no fueron los suficientes. Se trabajará en modificaciones o nuevas leyes particulares para conseguir los mismos objetivos planteados en ese capítulo".

Sin embargo, La Libertad Avanza también observa a sus aliados: por un lado, el PRO se retiró de la sesión ofuscado por el acuerdo entre libertarios y peronistas por una banca en la AGN; mientras que en simultáneo los aliados provinciales (neuquinos, tucumanos, catamarqueños, salteños y chaqueños) cambiaron de postura en la votación más importante. "Seguiremos trabajando con nuestros aliados más allá de discrepancias puntuales", plantearon desde el oficialismo.

Congreso Benegas Lynch Alberto "Bertie" Benegas Lynch, luego de su discurso en la sesión de Diputados. Mariano Fuchila La Libertad Avanza replantea su estrategia parlamentaria Este jueves, y luego de una extensa jornada de expositores informativos en para garantizarse el dictamen mayoritario de reforma laboral, anunció que prorrogará su tratamiento en sesión para una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, en el mes de febrero. Su objetivo inicial era obtener una media sanción la próxima semana. Ahora el oficialismo priorizará la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de Presunción de Inocencia Fiscal.

La iniciativa presupuestaria obtuvo 132 votos a favor y 97 en contra en la Cámara de Diputados el pasado jueves, aunque el oficialismo no pudo sancionar el capítulo 11 del proyecto, el más controvertido porque incluía el artículo 75 que eliminaba el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, además de remover la movilidad de asignaciones familiares y reducía las regiones alcanzadas por el régimen de zona fría. Horas después, la Inocencia Fiscal alcanzó aprobación con 130 apoyos y 107 rechazo. El Senado ya tiene fecha para la votación de los dos proyectos que cerrarían el período de sesiones extraordinarias: el viernes 26 de diciembre a las 12 horas.