Javier Milei enfatizó la necesidad de reforzar las Fuerzas Armadas: "Sin ellas no podremos garantizar crecimiento" + Seguir en









El Presidente encabezó la ceremonia de egreso conjunto de las Fuerzas Armadas y destacó el rol fundamental del poderío militar para el país.

Javier Milei encabezó la ceremonia de egreso conjunto de las Fuerzas Armadas.

El presidente Javier Milei encabezó este jueves la ceremonia de egreso conjunto de las Fuerzas Armadas, donde hizo hincapié en la necesidad de invertir y reforzar el poderío militar argentino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese sentido, el Presidente consideró que la misión del Gobierno es "más clara que nunca": "Tenemos el deber de recomponer el crecimiento económico y también utilizarlo para restituir y aumentar la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas, porque sin ellas y sin ustedes no podremos garantizar la continuidad de ese crecimiento, que no es otra cosa que el bienestar de todos los argentinos", remarcó.

Sobre este punto, enfatizó que "un país sólo puede ser soberano cuando construye riqueza y tiene las posibilidades de defender su riqueza" y apuntó contra administraciones anteriores, al señalar que "se dedicaron a demonizar a las Fuerzas Armadas y a desfinanciarlas".

"Intentaron fracturar la relación entre la sociedad civil y las fuerzas encargadas de defenderla", condenó Milei aunque destacó que "nunca lograron destruir el lazo inquebrantable que existe entre los argentinos y sus Fuerzas Armadas".

En contraposición, el mandatario aseguró que desde su administración van a hacer "todo lo que esté en su poder para apoyarlos" y cerró: "Les propongo, como mensaje final, un retorno al orden más elemental: de hoy en adelante, ustedes se dedican a defender el país y nuestro gobierno se va a dedicar a defenderlos a ustedes", dijo para concluir su breve discurso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2001769494767640830&partner=&hide_thread=false Discurso del Presidente Javier Milei en la entrega de sables y medallas en la Ceremonia de Egreso Conjunto de las Fuerzas Armadas en el Colegio Militar. pic.twitter.com/iSVRuHWVx5 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 18, 2025 Javier Milei conmemoró a los dos soldados fallecidos esta semana Antes de abrir su intervención, el Jefe de Estado mencionó el fallecimiento de los dos soldados que murieron en los últimos días, uno en la Quinta de Olivos y otro en un cuartel de Corrientes. "Quiero conmemorar a los dos integrantes del Ejército y de Gendarmería que fallecieron esta semana. Merecen nuestra eterna gratitud", expresó el Presidente, quien a su vez envió sus condolencias a las familias. El martes pasado, un joven soldado de 21 años fue encontrado en uno de los puestos internos de la Quinta de Olivos mientras se realizaba tareas de seguridad en la residencia presidencial. Si bien se barajan distintas hipótesis, la principal apuntaría a que el soldado se habría quitado la vida. El joven era de Misiones y formaba parte del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. En paralelo, el miércoles un suboficial principal del Ejército fue hallado muerto dentro de un cuartel ubicado en la provincia de Corrientes. En este caso, se trató de Juan Pereira, de cerca de 50 años y con más de 28 años de servicio, cuyo cuerpo fue hallado durante la madrugada en instalaciones de la Guarnición de Ejército Monte Caseros.