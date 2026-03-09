Paul Bettany habló sobre los rumores de que él interpretará a Voldemort en la serie de "Harry Potter"

Cillian Murphy y Tilda Swinton también han sido vinculados con el papel interpretado por Ralph Fines en las películas.

Bettany es uno de los candidatos a interpretar a Voldemort.

Se rumorea que Paul Bettany es uno de los candidatos para interpretar el papel del villano de la serie Harry Potter , Lord Voldemort, pero la estrella de WandaVision dice que aún no le han ofrecido el papel.

"No he oído nada al respecto", declaró Bettany al portal ScreenRant cuando le preguntaron sobre el rumor del casting. "Soy muy fan de HP y de HBO, pero nadie me ha llamado para hablarme del tema".

Cillian Murphy y Tilda Swinton también han sido vinculados con el papel, uno de los más importantes aún por definir, aunque Voldemart no aparece mucho hasta más adelante en la saga. Ralph Fiennes interpretó al Mago Oscuro en la franquicia cinematográfica original.

La nueva adaptación de los icónicos libros de J.K. Rowling se está adaptando para una serie de siete temporadas en HBO, y el rodaje ya está en pleno apogeo en el Reino Unido.

Los relativamente desconocidos Dominic McLaughlin , Arabella Stanton y Alastair Stout asumen los papeles de Harry, Hermione y Ron , quienes ocupan el lugar de Daniel Radcliffe , Emma Watson y Rupert Grint en las adaptaciones cinematográficas de los libros. Lox Pratt reemplaza a Tom Felton como Draco Malfoy, el némesis escolar de Harry.

La nueva adaptación también verá a John Lithgow interpretar a Dumbledore, mientras que Paapa Essiedu está confirmado como el profesor Snape, Janet McTeer como la profesora McGonagall y Nick Frost como Hagrid.

La semana pasada se confirmó el casting de algunos de los compañeros de Harry en Hogwarts, incluido el equipo de Quidditch de Gryffindor, que estará protagonizado por Orson Matthews como Oliver Wood, Ethan Smith como Lee Jordan, Asha Soetan como Angelina Johnson, Eire Farrell como Katie Bell y Serrana Su-Ling Bliss como Alicia Spinnet.

La serie, que se lanzará en 2027 en HBO Max (si todavía existe como plataforma independiente ), ya ha sido descrita como el "evento de streaming de la década" por el jefe de streaming de Warner Bros. Discovery, JB Perrette.