Javier Milei habló de su "tarifa" para dar conferencias: cuánto podría llegar a cobrar

El Presidente habló sobre el valor que tendría en el circuito internacional de charlas y exposiciones y sostuvo que esa sería su tarifa actual. También señaló que, una vez fuera del poder, ese monto probablemente se reduciría.

El presidente Javier Milei afirmó que, si hoy se dedicara a dar conferencias, podría cobrar hasta 500 mil dólares por cada presentación , una cifra que mencionó al hablar sobre su futuro una vez que deje la política.

Durante una entrevista, el mandatario sostuvo que su valor en el circuito internacional de charlas y exposiciones sería elevado , aunque aclaró que ese monto probablemente disminuiría cuando ya no esté al frente de la Casa Rosada. Según explicó, fuera del cargo el precio de sus conferencias podría reducirse aproximadamente a la mitad.

Milei también volvió a referirse a su idea de retirarse de la actividad política una vez finalizado su mandato y dedicarse a escribir, dar charlas y pasar tiempo con sus perros. En ese marco, planteó que el mercado de conferencias sería una de las actividades a las que podría volcarse en el futuro.

La afirmación sobre el valor de sus presentaciones se viralizó rápidamente en redes sociales y generó repercusiones en el debate público, en medio del contexto económico y político que atraviesa el país.

“A mí no me van a llevar puesto como lo hicieron con Mauricio Macri. No me voy a dejar amedrentar por delincuentes, chorros y asesinos” , afirmó el mandatario en declaraciones en una entrevista televisiva. Además, sostuvo que los bloques opositores “detestan el orden espontáneo” y aseguró que las agresiones durante la Asamblea Legislativa comenzaron desde ese sector y que no hubo ninguna reacción planificada de su parte.

trump lideres latinoamericanos milei 2 Javier Milei junto a Donald Trump, en Estados Unidos.

“Yo no empecé con las agresiones. Empezaron los 100 cavernícolas que, además de ignorantes, son maleducados y violentos”, lanzó el Presidente en declaraciones al canal La Nación+.

En ese sentido, defendió su estilo confrontativo y marcó diferencias con la estrategia de Macri durante su presidencia. “Macri tenía el manual de las formas a la perfección y aun así se lo llevaron puesto. Yo tengo un perfil más gladiador y estoy dispuesto a ir a la pelea”, afirmó.

Críticas a empresarios y defensa del plan económico

En otro tramo de la entrevista, el mandatario también cuestionó a algunos empresarios y mencionó de forma directa a Paolo Rocca y a Javier Madanes Quintanilla, a quienes acusó de haber operado contra su gobierno.

“Mi argumento contra algunos empresarios es de índole moral. Un empresario no puede comprar favores si no hay un corrupto del otro lado. Por eso a Rocca le gustaban tanto los gobiernos anteriores”, sostuvo, al tiempo que apuntó contra el grupo Techint. De todos modos, aclaró que no es “antiempresario” y desafió al sector privado: “Ojalá los empresarios me discutieran mis políticas en la cara”.

Por otra parte, el presidente Javier Milei defendió los resultados de su programa económico y aseguró que, si la gestión continúa, la economía podría crecer con fuerza. “Si este gobierno siguiera, la economía crecería al 8%. No estoy diciendo que somos Suiza, pero bajamos la pobreza en un 27% y sacamos a más de 12 millones de personas de esa situación”, afirmó.

En relación con el empleo, reconoció que durante el proceso de ajuste se pierden algunos puestos de trabajo, aunque aseguró que se crearán nuevas oportunidades en otros sectores. “No pienso como un populista ni como los zurdos empobrecedores”, agregó.

Además, anticipó una fuerte desaceleración de la inflación en los próximos meses. “Entre julio y agosto la inflación va a empezar con cero”, pronosticó, y remarcó que primero es necesario “reconstruir el capital de trabajo para poder crecer”.