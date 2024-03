Javier Milei cruzó a Ricardo Quintela por las cuasimonedas: "Nos vas a privar de una gran lección"

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), el mandatario libertario se refirió a la situación financiera de la provincia riojana, a horas de su discurso en el Congreso de la Nación:

"@QuintelaRicardo parece que nos vas a privar de una gran lección de teoría monetaria a los argentinos . Sería de mucha ayuda que argentinos y muchos economistas tomaran nota de que el dinero es deuda del BC para con los individuos. Tema no menor en el caso del deudor insolvente".

milei loco.jpg Javier Milei criticó a Ricardo Quintela por el lanzamiento de la cuasimoneda.

La Rioja reitera su reclamo al gobierno nacional por la coparticipación

Este jueves, el gobierno de La Rioja defendió la inversión en bonos verdes para energías renovables, volvió a responsabilizar a la Nación por la quita de fondos coparticipables y exigió alcanzar un acuerdo "amigable y consensuado" en el "menor tiempo posible" con los bonistas que no recibieron el pago de u$s26,2 millones el sábado pasado.

"Las condiciones e ingresos de la provincia han cambiado notoriamente, por lo tanto, enfrenta desafíos económicos sin precedentes, como la contracción de la economía del país, la alta inflación, la devaluación y su efecto de ingresos en dólares a la provincia", sostuvo el ministro de Trabajo, Empleo e Industria riojano, Federico Bazán.

Por ese motivo, la Cámara de Diputados declaró recientemente "prioritaria para el interés de la provincia de La Rioja la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa de la Provincia instrumentada mediante la emisión de títulos públicos regidos bajo la ley extranjera".

Ricardo Quintela no asistirá a la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso

Los gobernadores pusieron varios pretextos para no asistir al Congreso, pero todos coinciden que se espera un discurso contra la “casta”, con los jefes provinciales dentro del blanco.

“Para que me insulten y me falten el respeto, me quedo en mi provincia”, dijo el riojano Quintela, uno de los mandatarios más frontales contra el Presidente, con demandas judiciales y la afrenta de las cuasimonedas incluida. El sábado, además, Quintela abrirá sesiones en la legislatura provincial.