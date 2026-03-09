Se agrava la crisis de asistencia de salud a los uniformados y los reclamos castrenses apuntan a Javier Milei

Las quejas por cortes en servicios y atención médica apuntan al comandante en jefe de las FFAA, ni más ni menos que el Presidente. En Mendoza, bastión libertario, el Hospital Español interrumpió prestaciones. No se saldaron deudas de IOSFA.

La crisis de cobertura médico asistencial de los militares alcanzó un bastión clave en el crecimiento político del presidente Javier Milei : Mendoza. En esa provincia hace ya 15 días que el Hospital Español interrumpió las prestaciones por deudas impagas de la ex obra social militar IOSFA que impactan en otra estructura de reciente creación, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

La novedad se agrega a situaciones de igual gravedad en Mar del Plata, Trelew, Bahía Blanca, Tucumán, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Misiones y Santa Cruz . Pero Mendoza es un distrito clave para Milei, donde fue el candidato a presidente más votado en las elecciones generales de octubre de 2023 (42,3%) y obtuvo el 71,15% de los votos en el balotaje a los que se agregó el 53,7 % en la legislativa de medio término con la diputación de Luis Petri, exministro de Defensa.

Es claro que en esa provincia cuyana donde el padrón registra un importante número de personal militar tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea más sus familias, la preferencia por el libertario fue un hecho. En números redondos se explicó a Ámbito que la entidad de obra social castrense atiende a unos 17.000 afiliados mendocinos , entre personal en actividad y retirados más núcleo familiar que quedaron sin la cobertura del nosocomio.

En redes sociales circula una convocatoria de protesta a nivel nacional organizada para el 12 de marzo frente a la sede de IOSFA/OSFA en la calle Paso y en delegaciones del interior del país. La formación militar y el apego a la disciplina, hasta ahora, disuaden la participación de cuadros en actividad, pero el creciente mal humor podría sobrepasar ese umbral de cultura castrense.

ASUBA (Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) es la estructura que convoca por redes al reclamo del 12 de marzo, es una entidad que ya ha manifestado quejas en nombre de afiliados y promueve la incorporación de suboficiales al directorio de la obra social.

La responsabilidad del Comandante en Jefe de las FFAA

Como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la Nación tiene la responsabilidad política y administrativa última de garantizar el bienestar psicofísico del personal militar, lo cual incluye el acceso a la asistencia médica.

El deber del presidente en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) sobre la asistencia médica y la salud militar se fundamenta en un esquema normativo que va desde la Constitución Nacional, específicamente en su Artículo 99, hasta recientes decretos de reestructuración del sistema de salud.

La responsabilidad operativa sobre la asistencia médica se redefinió en el DNU 88/2026 con el propósito de segmentar y hacer eficiente el sistema de salud y asistencia social militar.

El 5 de febrero pasado el decreto 88/2026 de creación de la Obra social de las FFAA (OSFA) y liquidación de la precedente, el Instituto de Obra Social de las FFAA (IOSFA) impartió la orden de organizar esa nueva estructura que “permita establecer eficientemente sostenibilidad financiera, asegurar la continuidad, regularidad y calidad de las prestaciones médico-asistenciales y evitar una afectación actual o inminente del derecho a la salud de los afiliados”, decía la norma.

A casi tres meses la misión impuesta al ministro teniente general Carlos Presti por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y Presidente, Javier Milei no ha podido cumplirse.

Uno de los siete pasos principales que componen el riguroso proceso de determinar una misión militar es: Logística y Apoyo. Sin esta etapa la decisión del Comandante queda sólo en un enunciado de imposible cumplimiento.

El ministerio de Economía no facilitó un centavo en asignación de recursos o instrumentos financieros ad hoc, para la cancelación de la hiper millonaria deuda de IOSFA con prestadores (laboratorios, droguerías, hospitales, clínicas, etc), asunto que determinó cortes de servicios médicos esenciales que subsisten desde hace meses a lo largo del país y afectan tanto a afiliados militares en actividad como a sus familias.

El decreto 88 sólo establecía una intención en el art. 12: “El Poder Ejecutivo instrumentará las medidas necesarias a los efectos de determinar el proceso para la cancelación de los pasivos del Instituto de Obra Social de las FFAA”

El ministro Luis Caputo según la letra del decreto no tiene plazo perentorio para atender una demanda de recursos que ha puesto en jaque mate la misión impuesta por Milei a su colega en Defensa. La pregunta extendida entre los acreedores del sistema de salud y asistencia social de los uniformados es: "¿Cómo brindar servicios médicos a la nueva OSFA si aún no hubo atisbos de saldar deudas de la predecesora entidad liquidada, IOSFA a la que le dábamos esos servicios?", como mencionaban desde el ámbito castrense.

Es cierto que hubo una negociación o más bien enunciado de oferta de colocar bonos a los mayores acreedores, grandes laboratorios y prestadores clave del sistema de salud militar por parte de Economía a mediados de 2025. El desembolso de Economía al extinguido IOSFA (más de 160 mil millones) para saldar deudas históricas por aportes patronales no liquidados era parte de lo previsto para hacer frente al pago de esos proveedores.

A la fecha se desconoce el resultado, pero si uno observa la creciente protesta por desatención y cortes de servicios a nivel país se puede concluir que no se efectivizó.