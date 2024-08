Javier Milei, tras el ataque a la casa de Messi: "Le solicito a Pedro Sánchez que garantice la seguridad de los argentinos"

Se trata de la agrupación Futuro Vegetal, cuyos integrantes lograron ingresar a la propiedad y dejaron el siguiente mensaje: "Help the Planet-Eat the Rich-Abolish the Police" (Ayudar al planeta, comerse a los ricos y abolir la Policía).

Bilbo Bassaterra, portavoz del colectivo, se refirió al hecho: "Se trata de una construcción ilegal que el futbolista adquirió por la exorbitante cifra de 11 millones de euros".

"Esto no es más que otra muestra de cómo la ley no funciona igual para todos", insistió y agregó: "Esta misma semana en la isla se ha desahuciado a casi 200 trabajadoras de un asentamiento sin solución habitacional, mientras el Partido Popular de la mano de Vox planean la legalización de edificaciones ilegales a cambio de un pago".

Messi, por su parte, aún no se refirió sobre el tema, ya que, actualmente se encuentra en Miami, en plena recuperación de la lesión ligamentaria que sufrió en la final de la Copa América ante Colombia.