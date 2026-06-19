Javier Milei se reúne con Manuel Adorni en la Quinta de Olivos

Javier Milei recibe a Manuel Adorni en Olivos. FPD

El presidente Javier Milei mantiene este viernes una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos, en un encuentro que se produce en medio de la creciente presión política y judicial que enfrenta el funcionario por la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

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Según pudo saber Ambito, el encuentro tiene como eje formal el seguimiento de la gestión y la agenda legislativa del Gobierno. Sin embargo, la reunión ocurre en un contexto especialmente sensible para Casa Rosada, atravesado por las repercusiones del caso Adorni y por los cuestionamientos que comenzaron a surgir incluso desde sectores habitualmente aliados del oficialismo.

En los últimos días, dirigentes del PRO, la UCR y otros espacios que acompañaron iniciativas del Gobierno en el Congreso elevaron el tono de sus críticas contra el jefe de Gabinete. Mientras tanto, el peronismo continúa impulsando una ofensiva parlamentaria para avanzar con una moción de censura en el Senado. En el Ejecutivo lograron desactivar a sesión en el Senado en la que se iba a interpelar al funcionario con una moción de censura y ganar tiempo. Fuentes cercanas al Presidente confirmaron a este medio que la intención es que, con la exposición de Adorni en el Congreso el 2 de julio, los aliados aflojen la presión para que renuncie.

Pese a ese escenario, Milei viene ratificando públicamente su respaldo a Adorni. En Casa Rosada aseguran que por ahora el Presidente no evalúa cambios en el Gabinete y que la prioridad sigue siendo recuperar la iniciativa política y legislativa en el Congreso. La reunión de este viernes es leída por distintos sectores como una nueva señal de apoyo del mandatario a uno de sus funcionarios más cuestionados

Javier Milei busca una foto de unidad con todo su Gabinete en medio del caso Manuel Adorni El Presidente encabezará este sábado el acto por el Día de la Bandera en Rosario junto a todos sus ministros y dirigentes de primera línea. La convocatoria incluye a Patricia Bullrich y apunta a mostrar cohesión política mientras crecen las repercusiones por la situación judicial del jefe de Gabinete.

La convocatoria fue impulsada por el propio Milei junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y alcanzó a todos los funcionarios de primera línea sin excepciones. Entre los asistentes estará también la jefa del bloque libertario en el Senado, una figura clave dentro del oficialismo que en las últimas semanas expresó diferencias con Adorni, aunque mantiene su respaldo a la conducción presidencial. La Casa Rosada busca que la imagen del Monumento a la Bandera funcione como una postal de cohesión interna en medio de una semana atravesada por nuevas revelaciones sobre la situación patrimonial de Adorni y por las dificultades del Gobierno para contener el impacto político del caso.