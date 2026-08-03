Javier Milei emprende una nueva gira por la región: viajará a Ecuador y Colombia

El Presidente viajará a Ecuador, donde mantendrá actividades oficiales junto a Daniel Noboa, y luego viajará a Colombia para participar de la ceremonia de asunción del mandatario electo Abelardo de la Espriella.

El presidente Javier Mile i viajará este miércoles por la noche a Quito, Ecuador, donde desarrollará una agenda oficial junto al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa . El jefe de Estado partirá a las 20 y permanecerá en el país durante la jornada del jueves, antes de continuar su gira por la región.

Durante su estadía en Quito, Milei participará el jueves de distintas actividades oficiales junto a Noboa. El cronograma contempla encuentros entre ambos mandatarios, aunque no se detallaron los temas que serán abordados durante la jornada.

Luego de las actividades en Ecuador, la comitiva presidencial se trasladará a Cali, Colombia. El viaje continuará el viernes, cuando Milei participará de la ceremonia de asunción del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella .

De esta manera, la agenda internacional del mandatario argentino incluirá dos destinos y actividades con sus pares de Ecuador y Colombia. El cierre de la gira estará marcado por la participación en el acto de asunción del nuevo jefe de Estado colombiano.

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con la presidenta electa de Perú , Keiko Fujimori , durante su visita a Lima para participar de las actividades oficiales por la asunción de la nueva mandataria. El encuentro se produjo en el marco de una agenda internacional marcada por la afinidad ideológica entre ambos dirigentes.

Javier Milei mantuvo una bilateral con Keiko Fujimori en Lima. Presidencia

La reunión tuvo lugar luego de la ceremonia de asunción de Fujimori, quien se impuso en las elecciones presidenciales y asumió el gobierno para el período 2026-2031. Milei viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, en una jornada que reunió en Lima a distintos referentes de la derecha regional.

El encuentro entre ambos mandatarios se inscribió en el objetivo de profundizar la relación bilateral y consolidar los vínculos políticos entre gobiernos de orientación conservadora en América Latina. La presencia de Milei en la asunción de Fujimori también reforzó el acercamiento entre ambos espacios, en un escenario regional atravesado por una creciente polarización política.

Javier Milei volvió a cargar contra Lula Da Silva y profundizó el enfrentamiento con Brasil

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y ratificó las descalificaciones que había utilizado en su contra. Durante una entrevista con LN+, lo calificó de "ladrón", "corrupto" y "presidiario", y sostuvo que sus dichos no constituyen un agravio sino una descripción de los antecedentes judiciales del líder del Partido de los Trabajadores.

Javier Milei volvió a descalificar a Lula Da Silva. Mariano Fuchila

Milei argumentó que Lula "fue condenado" y "estuvo preso", y afirmó que recuperó la libertad por una "falla administrativa" y no porque hubiera sido declarado inocente. El Presidente también vinculó sus declaraciones con su defensa de las "ideas de la libertad" y recordó que otros dirigentes de la izquierda latinoamericana y europea, según su visión, también lo han cuestionado públicamente

En ese contexto, el jefe de Estado mencionó a varios dirigentes con los que mantiene diferencias ideológicas. Entre ellos nombró al presidente de Colombia, Gustavo Petro; al exmandatario de Bolivia, Evo Morales; al expresidente de Ecuador, Rafael Correa; y al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quienes señaló como parte de los dirigentes que, según afirmó, lo insultaron reiteradamente.