Javier Milei ensayó junto a Lilia Lemoine y su banda antes de la presentación del nuevo libro en el Movistar Arena

El Presidente ensayó junto a la diputada para la presentación de "La construcción del milagro", que incluirá discurso, música y un despliegue de show político.

Javier Milei ensayó junto a su banda en la previa de la presentación de su libro en el Movistar Arena.

Javier Milei ensaya para su presentación en el Movistar Arena con Lilia Lemoine y su banda presidencial. El mandatario combinará discurso y espectáculo el lunes durante el lanzamiento de su nuevo libro "La construcción del milagro" , un evento que combina tanto política como rock.

En las últimas horas, se difundió una imagen del presidente en pleno ensayo, acompañado por la diputada Lilia Lemoine , quien se sumará a los coros. La “Banda Presidencial” está integrada por los hermanos Bertie y Joaquín Benegas Lynch, Marcelo Duclos y su pareja Ana Tamagno, el abogado Fernando Mezzina, Hernán Scarfó y Mario Suli .

La escena fue difundida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , a través de una foto que rápidamente se viralizó. Allí se observa a Milei, ensayando junto a su equipo.

Tras la publicación de Sturzenegger, el Presidente reposteó la imagen con un mensaje: “Vení, probá la banda”. La frase fue interpretada como un guiño económico, en alusión a las “bandas cambiarias” que marcaron parte del debate reciente sobre el dólar.

Milei cantando Luna Park.jpg La puesta en escena busca reforzar el costado rockero de Milei. Reuters

Política, música y espectáculo

El show en el Movistar Arena marcará el regreso del mandatario a su rol de performer, una faceta que ya había mostrado durante la campaña electoral interpretando canciones de rock clásico. Esta vez, sin embargo, lo hará en un contexto institucional y masivo, con transmisión nacional y la presencia de su gabinete.

El libro "La construcción del milagro" reúne su visión sobre el ajuste fiscal, la liberalización de los mercados y las reformas estructurales. La puesta en escena, con banda incluida, parece diseñada para consolidar la imagen de un líder que mezcla gestión con espectáculo, economía con performance, y política con show.