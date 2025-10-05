SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de octubre 2025 - 15:53

Javier Milei ensayó junto a Lilia Lemoine y su banda antes de la presentación del nuevo libro en el Movistar Arena

El Presidente ensayó junto a la diputada para la presentación de "La construcción del milagro", que incluirá discurso, música y un despliegue de show político.

En las últimas horas, se difundió una imagen del presidente en pleno ensayo, acompañado por la diputada Lilia Lemoine, quien se sumará a los coros. La “Banda Presidencial” está integrada por los hermanos Bertie y Joaquín Benegas Lynch, Marcelo Duclos y su pareja Ana Tamagno, el abogado Fernando Mezzina, Hernán Scarfó y Mario Suli.

La escena fue difundida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de una foto que rápidamente se viralizó. Allí se observa a Milei, ensayando junto a su equipo.

“Vení, probá la banda”: el mensaje de Javier Milei

Tras la publicación de Sturzenegger, el Presidente reposteó la imagen con un mensaje: “Vení, probá la banda”. La frase fue interpretada como un guiño económico, en alusión a las “bandas cambiarias” que marcaron parte del debate reciente sobre el dólar.

Política, música y espectáculo

El show en el Movistar Arena marcará el regreso del mandatario a su rol de performer, una faceta que ya había mostrado durante la campaña electoral interpretando canciones de rock clásico. Esta vez, sin embargo, lo hará en un contexto institucional y masivo, con transmisión nacional y la presencia de su gabinete.

El libro "La construcción del milagro" reúne su visión sobre el ajuste fiscal, la liberalización de los mercados y las reformas estructurales. La puesta en escena, con banda incluida, parece diseñada para consolidar la imagen de un líder que mezcla gestión con espectáculo, economía con performance, y política con show.

