Javier Milei ensayó junto a Lilia Lemoine y su banda antes de la presentación del nuevo libro en el Movistar Arena

Javier Milei ensaya para su presentación en el Movistar Arena con Lilia Lemoine y su banda presidencial. El mandatario combinará discurso y espectáculo el lunes durante el lanzamiento de su nuevo libro "La construcción del milagro", un evento que combina tanto política como rock.
En las últimas horas, se difundió una imagen del presidente en pleno ensayo, acompañado por la diputada Lilia Lemoine, quien se sumará a los coros. La “Banda Presidencial” está integrada por los hermanos Bertie y Joaquín Benegas Lynch, Marcelo Duclos y su pareja Ana Tamagno, el abogado Fernando Mezzina, Hernán Scarfó y Mario Suli.
La escena fue difundida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de una foto que rápidamente se viralizó. Allí se observa a Milei, ensayando junto a su equipo.
“Vení, probá la banda”: el mensaje de Javier Milei
Tras la publicación de Sturzenegger, el Presidente reposteó la imagen con un mensaje: “Vení, probá la banda”. La frase fue interpretada como un guiño económico, en alusión a las “bandas cambiarias” que marcaron parte del debate reciente sobre el dólar.
Política, música y espectáculo
El show en el Movistar Arena marcará el regreso del mandatario a su rol de performer, una faceta que ya había mostrado durante la campaña electoral interpretando canciones de rock clásico. Esta vez, sin embargo, lo hará en un contexto institucional y masivo, con transmisión nacional y la presencia de su gabinete.
El libro "La construcción del milagro" reúne su visión sobre el ajuste fiscal, la liberalización de los mercados y las reformas estructurales. La puesta en escena, con banda incluida, parece diseñada para consolidar la imagen de un líder que mezcla gestión con espectáculo, economía con performance, y política con show.
