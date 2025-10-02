Importación de autos: el Gobierno simplificó otro trámite que agiliza la llegada de vehículos al país







El objetivo es claro: reducir trámites redundantes y fomentar una mayor competencia en el mercado automotor.

La importación de vehículos tiene un nuevo guiño por parte del Gobierno

El Gobierno oficializó una medida que busca agilizar la llegada de vehículos al país y abaratar los costos asociados a la importación.

La normativa reconoce homologaciones basadas en estándares internacionales y certificados emitidos por laboratorios locales que ya fueron aprobados para determinados modelos. El objetivo es claro: reducir trámites redundantes y fomentar una mayor competencia en el mercado automotor.

Importación de autos: el Gobierno simplificó otro trámite que agiliza la llegada de vehículos al país La resolución 546/2025, emitida por la Secretaría de Turismo, permite que los importadores utilicen una Licencia de Configuración Ambiental (LCA) previamente autorizada a nivel local al momento de ingresar un vehículo nuevo. Este documento acredita que la unidad cumple con los requisitos ambientales necesarios para circular en la Argentina.

Hasta ahora, cada importador debía tramitar una LCA por cada vehículo ingresado, aunque se tratara de un modelo ya aprobado en el país o en mercados con estándares más estrictos. “No tenía sentido que un importador, trayendo el mismo modelo de auto que otro ya había homologado, tuviera que rehacer todo el trámite desde cero”, explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El funcionario añadió que el sistema anterior estaba diseñado para frenar la importación, limitar la competencia y sostener la burocracia, mientras que la nueva normativa marca un cambio de paradigma: de “trabar hasta entender” a “habilitar y confiar”.

Este avance se complementa con la resolución 271/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, que ya había simplificado la obtención de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), documento que certifica la seguridad de los vehículos. La normativa permite reconocer certificaciones de seguridad emitidas por organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil. En la práctica, los importadores podrán ahora aprovechar tanto una LCM como una LCA ya existente para un modelo determinado. "Un modelo aprobado vale para todos: no más ensayos por importador ni por unidad", concluyó Sturzenegger, destacando la simplificación del sistema y el impulso a la competencia en el mercado automotor argentino.