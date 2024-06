Alimentos almacenados: Javier Milei se reunió con Sandra Pettovello en el Ministerio de Capital Humano

En la misma línea, el Presidente añadió: "No sea cosa que por las distintas estrategias que están montando desde los medios afines a ellos, sedientos de pauta, que reciben pauta de la provincia de Buenos Aires... No sea cosa que además quieran plantar muertos”, insinuó el mandatario y agregó que no descarta “que este conjunto de delincuentes kirchneristas quieran tirar un muerto”.