Escándalo por los alimentos en Capital Humano: el Gobierno oficializó la salida de los funcionarios que estaban en el área a cargo de De la Torre

Javier Milei volvió a defender a Sandra Pettovello y apuntó al kirchnerismo: "No descarto que le quieran tirar un muerto".

Resolución 339/2024 capital humano salidas

Los funcionarios en cuestión son cuatro. Se trata de Héctor Nicolás Calvente, subsecretario de Políticas Sociales; María Lucía Raskovsky, subsecretaria de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano; Fernando de la Cruz Molina Pico, coordinador General de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social; y Esteban María Bosch, director nacional de Emergencia del Ministerio de Capital.

resolucion 341/2024 salida capital humano

Pablo de la Torre habló tras la salida de Capital Humano: "Tengo las manos limpias"

El exsecretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, despedido y denunciado "por falta de transparencia" por Sandra Pettovello, se defendió este sábado en su cuenta de X: "Tengo la conciencia y las manos limpias".

Un día después de su despido, De la Torre ratificó su inocencia y le echó la culpa a supuestos "kirchneristas infiltrados en el gobierno". A pesar de la denuncia que le hizo Sandra Pettovello, mantuvo su fidelidad a la ministra de Capital Humano.

resolucion 342/2024 salida capital humano

"Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Petovello la batalla contra los gerentes de la pobreza. No me voy a dejar amedrentar por los kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio", publicó en su cuenta de X.