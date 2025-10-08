Donald Trump confirmó el acuerdo entre Israel y Hamás para intercambio de rehenes por prisioneros

El acuerdo, que se oficializará en Egipto, busca devolver a 47 secuestrados por la organización paramilitar y liberar presos palestinos retenidos en cárceles israelíes.

El presidente de Estados Unidos confirmó que se avanzó en la primera fase de su plan de paz para Gaza.

Según detalló Trump en sus redes sociales, este acuerdo permitirá la liberación de los 47 rehenes capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y la devolución de una lista de presos palestinos retenidos en cárceles israelíes. “ Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida y duradera ”, señaló el mandatario.

El acuerdo, que se oficializará este jueves en Egipto, contempla que Hamás libere en las próximas 72 horas a cerca de 20 rehenes que se encuentran con vida , mientras que el Ejército israelí avanzará con la retirada parcial de sus fuerzas del territorio palestino, según los términos acordados. Durante las negociaciones, el grupo palestino presentó a los mediadores una lista de los prisioneros que busca liberar como parte de esta primera fase.

Trump destacó la colaboración de los países mediadores y expresó su optimismo sobre el impacto histórico de la medida: “ Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos. Agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ! ”

Donald Trump evalúa viajar a Medio Oriente

El mandatario también adelantó que es probable que viaje a Egipto en los próximos días para supervisar personalmente los avances: “Probablemente iré a Egipto. Es allí donde todos están reunidos ahora mismo, y lo agradecemos mucho. Estaré haciendo la ronda, como suele decirse”, afirmó.

Trump explicó que ha estado en contacto constante con su equipo en la región, integrado por su enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, quienes acompañan las conversaciones allí. “He estado hablando con nuestra gente en Oriente Medio sobre el posible acuerdo de paz. Estamos en una fase hermosa, esperamos que se haga realidad, pero estamos muy cerca, van muy bien”, había asegurado previamente el mandatario.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respaldó públicamente el plan de Trump, aunque aclaró que no apoyará la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes permanecerán desplegadas “en la mayoría” de Gaza. Este matiz generó interrogantes sobre la implementación completa del plan estadounidense.