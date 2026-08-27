Reforma política: Patricia Bullrich confirmó que el Senado reactivará el proyecto completo

La jefa del bloque de senadores libertarios aseguró que la Comisión de Asuntos Constitucionales será convocada en las próximas semanas para retomar el debate. El oficialismo busca discutir la iniciativa completa.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , anunció durante la sesión de este jueves que el Senado convocará en los próximos días a la Comisión de Asuntos Constitucionales para retomar el debate sobre la reforma política impulsada por el Gobierno. La funcionaria aseguró que el objetivo es discutir el proyecto de manera integral y no limitar el tratamiento a la eliminación de las PASO.

“Justamente en el día de ayer estuvimos hablando con varios senadores de hacer una convocatoria a la comisión para discutir el proyecto de Reforma Política” , señaló Bullrich durante la sesión, luego de que la senadora chubutense Edith Terenzi reclamara acelerar el tratamiento de distintos proyectos, entre ellos el de Ficha Limpia.

Bullrich sostuvo que la convocatoria se concretará después de una serie de reuniones de comisión previstas para la próxima semana. “Esta idea que estamos pensando es para la próxima semana, ese es un compromiso”, afirmó. Y agregó: “Nuestro compromiso es esta semana que viene estamos con bastante comisiones, la otra convocar y tratar ese debate”.

El anuncio implica reactivar una discusión que permanece prácticamente frenada en el Senado. El proyecto fue presentado hace meses e incluye, entre otros puntos, la eliminación de las PASO, modificaciones a la ley de Partidos Políticos y la incorporación de cambios vinculados con Ficha Limpia .

La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Agustín Coto, mantuvo hasta ahora un único encuentro informativo sobre la iniciativa. Fue el 13 de mayo y, desde entonces, el expediente no volvió a tener avances sustanciales en ese ámbito.

La falta de acuerdos y de votos suficientes para avanzar con el proyecto había dejado el debate en suspenso y trasladado buena parte de las negociaciones fuera del Congreso. En ese marco, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó a mantener reuniones con gobernadores dialoguistas para acercar posiciones sobre los principales puntos de la reforma.

El Gobierno busca ahora retomar la discusión parlamentaria con una mirada más amplia. Según explicó Bullrich, la intención es que la comisión analice el proyecto completo, en lugar de concentrar el debate exclusivamente en la eliminación de las PASO, uno de los principales objetivos electorales de La Libertad Avanza.

A ese debate se sumarán además iniciativas presentadas por legisladores aliados. Entre ellas se encuentra Ficha Limpia, una propuesta que busca establecer restricciones para que personas con determinadas condenas judiciales puedan ser candidatas a cargos electivos.

Gobernadores buscan incluir sus reclamos en el Presupuesto 2027 a cambio de acompañar la suspensión de las PASO

El tratamiento conjunto podría abrir una nueva instancia de negociación entre el oficialismo, los bloques provinciales y los sectores aliados. Como contó este medio, el Gobierno y los gobernadores analizan una alternativa para avanzar con la reforma electoral de cara a 2027: suspender las PASO, en lugar de eliminarlas de manera definitiva. La posibilidad surge ante las dificultades que encontró la Casa Rosada para reunir consensos en torno a la eliminación de las primarias, una medida que genera reparos incluso entre mandatarios provinciales aliados.

La suspensión permitiría replicar el esquema aplicado en 2025, cuando las PASO fueron dejadas sin efecto para las elecciones legislativas. A cambio, los gobernadores buscan incorporar sus reclamos en la discusión del Presupuesto 2027, con especial atención sobre recursos para obra pública, transferencias y deudas de las cajas previsionales.

La negociación forma parte de la estrategia del Gobierno para avanzar en paralelo con el Presupuesto y la reforma electoral. Mientras Diego Santilli mantiene conversaciones con los mandatarios provinciales para acercar posiciones, la Casa Rosada busca que un eventual acuerdo sobre la suspensión de las PASO facilite también futuros entendimientos electorales con gobernadores de distintos espacios de cara a 2027.