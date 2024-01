Javier Milei insistió con las SAD para el fútbol argentino: "Son un negocio fácil"

La inclusión de las SAD en el decreto de necesidad y urgencia fue uno de los artículos que generó más controversia a nivel social ya que muchos señalaron que justamente no era una cuestión de urgencia. Sin embargo, el Presidente argumentó: "Es de necesidad y urgencia. Hay grupos árabes expectantes de invertir cerca de 3 mil millones de dólares y para nosotros. Si el aumento de ahorro tiene contrapartida de inversión, es menos doloroso el ajuste, menos lo que cae la actividad, es menos lo que se pierde de empleo ", afirmó Milei en una entrevista en Radio Mitre.

"Están las intenciones del Chelsea, están las intenciones de los árabes y me parece que es algo que genera impacto rápidamente ", explicó.

De todas formas, Milei aclaró que todos los clubes que decidan continuar siendo asociaciones civiles sin fines de lucro podrán seguir siéndolo , aunque sostuvo: "Soy hincha de Boca y si vienen grupos inversiones y ponen una fortuna en Boca y eso hace que Boca gane siempre y que River no le pueda ganar un solo partido, la pregunta es, ¿dónde firmo? ".

Elecciones en Boca: Javier Milei acusó a Riquelme de "mandar gente a insultar"

También en el plano deportivo, Milei se refirió a las elecciones en Boca, donde Juan Román Riquelme ganó en los comicios y fue elegido presidente por encima de su rival, Hugo Ibarra quien compartía fórmula con Mauricio Macri. La dupla opositora recibió el apoyo enfático del Presidente, quien fue abucheado el día que se presentó a votar en la Bombonera.

A pesar de este mal momento, Milei aseguró: "No estoy enojado con Riquelme. Uno sabe lo que hace y sabe las condiciones en las cuales juega. Sabía que me iban a mandar gente a insultar, ya lo sabía, ya tenía la información. Para mí era importante poner en claro la Argentina que queremos nosotros. En cualquier parte del mundo, si el presidente de la Nación va y vota, el club debería estar orgulloso, pero Riquelme me mandó gente a insultar", señaló el primer mandatario.

"¿Me voy a dejar amedrentar? ¿Me voy a dejar apretar por el presidente de un club de fútbol? Me parece que no corresponde. Y menos me lo va a hacer a mí. Y después una cuestión de lealtad con el presidente Macri. Y una cuestión de gratitud para con Martín Palermo. Los mejores momentos que pasé en la cancha de Boca, fue con Palermo. Y los mejores momentos que viví fuera de la cancha fue gracias a Martín Palermo. Entre otros recuerdos señalo el día de la final con el Real Madrid", respondió Milei.