Los clubes rechazan las SAD en el fútbol argentino tras el DNU de Javier Milei

Hace menos de una semana, la diputada Juliana Santillán reveló que el Gobierno Nacional incluirá en el paquete de leyes un proyecto para habilitar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol que presentarán al Congreso y aclaró que será una opción, "pueden tomarlo o no" .

"Estamos hablando de que el deporte tenga un incremento grande de inversión extranjera en el país, para eso hay que cambiar el sistema, que es optativo, ellos pueden tomarlo o no, por lo tanto, no es privatización, es el sistema inglés, dónde pueden optar o no sumarse a ese esquema", expresó Santillán este viernes a la salida de un encuentro con Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación.