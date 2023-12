SAD en el fútbol argentino: críticas, miedo y rechazo entre los clubes grandes y de barrio

Sobre el tema, el dirigente deportivo sostuvo: "Hoy las Sociedades Anónimas Deportivas no tienen existencia jurídica. Si no tuviéramos los clubes y no cumplieran la función que cumplen no seríamos lo que somos. La mayoría, estatutariamente ya tienen una posición fijada, así que es un tema en el cual nosotros lo tenemos como terminado, porque no vamos a pelear contra algo que no existe".