Javier Milei le respondió a Yuval Noah Harari y defendió su proyecto para crear empresas manejadas por IA

El Presidente sostuvo que darles personalidad jurídica a sociedades operadas por inteligencia artificial permitiría encuadrarlas dentro de la ley y responsabilizarlas ante eventuales daños. El historiador israelí había advertido por los riesgos económicos y políticos de reconocer entidades autónomas sin control humano.

El presidente Javier Milei volvió a responderle al historiador y filósofo israelí Yuval Noah Harari , luego de que el autor de Sapiens cuestionara su iniciativa para crear una nueva figura legal destinada a empresas operadas por inteligencia artificial.

El cruce se originó a partir de un artículo del mandatario argentino en el Financial Times, donde defendió la posibilidad de reconocer “sociedades automatizadas” sin conducción humana directa . Harari contestó en el mismo medio y advirtió que otorgar personalidad jurídica a agentes de IA podría permitirles poseer activos, contratar empleados, litigar, participar del comercio internacional e incluso realizar donaciones políticas sin una persona humana responsable detrás de esas decisiones.

Frente a esas críticas, Milei difundió este jueves un extenso comunicado en inglés, compartido por la Oficina del Presidente , en el que buscó ampliar los fundamentos de su propuesta. Allí rechazó que el reconocimiento legal de estas sociedades implique una amenaza automática para el sistema económico o democrático.

“Siempre es un placer y un honor que Noah Harari comente una de las ideas de uno. Sin embargo, la preocupación de Harari respecto de las sociedades de responsabilidad limitada operadas de manera autónoma por inteligencia artificial es, en todo caso, inesperada”, sostuvo el jefe de Estado.

En su respuesta, Milei argumentó que la personalidad jurídica no representa una novedad peligrosa, sino una herramienta ya consolidada en el derecho comercial. Según explicó, esa figura permite que una organización tenga patrimonio propio, concentre relaciones jurídicas y pueda responder ante reclamos, sanciones o daños derivados de su actividad.

El Presidente sostuvo que, si las empresas manejadas por IA efectivamente implican mayores riesgos que las compañías tradicionales, como advierte Harari, entonces el argumento a favor de encuadrarlas legalmente se vuelve “más fuerte, no más débil”.

“Los temores de Harari son, en mi opinión, un argumento a favor de la personalidad jurídica, no en contra”, afirmó Milei.

El mandatario también cuestionó la advertencia sobre la capacidad de la IA para detectar vacíos legales o aprovechar zonas grises. En ese punto, sostuvo que los seres humanos también incurren en ese tipo de conductas y que eso no llevó a eliminar las estructuras corporativas tradicionales.

El cruce por los riesgos de la inteligencia artificial

Harari había advertido que reconocer jurídicamente a agentes de IA podría abrirles la puerta a los sistemas financieros, económicos y políticos, con consecuencias difíciles de prever. Milei, en cambio, sostuvo que una firma autónoma estaría sometida al Estado de derecho “exactamente del mismo modo que cualquier corporación convencional”.

Hacia el final del texto, el Presidente también rechazó comparar a las futuras compañías autónomas con la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, al señalar que aquella organización tenía poderes soberanos delegados por el Estado.

Para Milei, una empresa operada por IA bajo un marco jurídico moderno no tendría poder soberano ni monopolio de la fuerza, sino que podría ser disuelta, embargada o sancionada en caso de incumplimiento. “Una empresa autónoma que opere dentro de un marco jurídico capaz de disolverla, embargar sus activos o exigirle responsabilidad legal no está escapando de la ley. Está sometiéndose a ella”, concluyó.

El debate se da en paralelo al impulso oficial para avanzar con una nueva categoría jurídica destinada a sociedades administradas por inteligencia artificial, una iniciativa promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.