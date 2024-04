Javier Milei presentará en la Feria del Libro su nueva publicación

El presidente Javier Milei anunció en las últimas horas el lanzamiento de su nuevo libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" que será presentado en la Feria Internacional del Libro (FIL) de la Ciudad de Buenos Aires , que aún no tiene fecha definida.

View this post on Instagram

Embed - Javier Milei on Instagram: "Mi nuevo libro...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO"

De qué tratará el libro de Javier Milei: la contratapa completa

Según señala la contratapa de "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", el libro recorrerá un "viaje que se dispara en las principales tribunas ideológicas de la actualidad para terminar arribando a una verdadera lección de macroeconomía".

El texto completo de la contratapa detalla: "Cuando la realidad no encaja en un modelo (económico, para el caso), lo más sensato debería ser revisar dicho sistema y tratar de detectar sus errores. Sin embargo, para los economistas neoclásicos y neokeynesianos, dice el autor, cuando el modelo no cuaja con el mundo real, no se lo descarta, porque la culpa pasa a ser de la realidad. Y siempre con el mismo diagnóstico: fallo de mercado".

"En este nuevo libro, un Javier Milei ya ungido presidente de la Nación Argentina, retoma ideas que ha venido analizando, ajustando y defendiendo durante años, solo que ahora lo hace en un viaje que se dispara en las principales tribunas ideológicas de la actualidad para terminar arribando a una verdadera lección de macroeconomía".

"De la teoría económica a la acción política, en efecto, porque como suele decir el hoy presidente 'El problema de Occidente es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, a pesar de una evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a líderes, pensadores y académicos que amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de la historia'", cierra la síntesis.

Feria del Libro 2024: en "un contexto socioeconómico muy complejo", anticipan una caída en las ventas

En una conferencia de prensa esta mañana, el presidente de la Fundación El Libro (FEL), Alejandro Vaccaro, anticipó que el evento se llevará a cabo este año "en un contexto socioeconómico muy complejo; la situación es complicada para el 90% de la población y eso incluye a quienes esperamos que nos acompañen".

Si bien reconoció que hay "datos desalentadores" del sector editorial, con una caída en las ventas del 30%, aseguró: "No vamos a escapar a eso, así que sin duda vamos a una Feria con algunas complejidades".

Además, Vaccaro confirmó que no estará presente en Feria el stand de la Secretaría de Cultura. Según explicó, desde la cartera nacional argumentaron que implicaría un gasto de 300 millones de pesos, aunque el titular de la FEL sostuvo que el gasto está muy lejos de ese monto.

"Yo le manifesté que evaluara con mucha prudencia si él o el alguien del gobierno nacional va a hablar en el acto inaugural porque tenemos mil invitados y no le podemos poner un parche en la boca a nadie", aclaró el presidente de la Fundación El Libro.