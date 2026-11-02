Por las elecciones en EEUU y la visita del papa León XIV, se frena la actividad en el Congreso

Se acumulan los proyectos clave para el Ejecutivo, con el Presupuesto, la ley Malvinas y la Carta Orgánica del Banco Central a la cabeza, por lo que se descuenta que Javier Milei convocará a extraordinarias. Además, los aliados a la Casa Rosada elevan sus exigencias antes de acompañar al oficialismo.

Pese a que los tiempos apremian, por las elecciones en los Estados Unidos y la visita del papa León XIV, se vienen dos semanas de escasa actividad en el Congreso . El Poder Legislativo tiene hasta el 20 de noviembre para dictaminar y hasta fin de mes para sesionar y se acumulan los proyectos con sello libertario, con el Presupuesto , la ley Malvinas y la Carta Orgánica del Banco Central a la cabeza, por lo que se da por descontado que el presidente Javier Milei convocará a extraordinarias.

En la recta final del período de sesiones ordinarias, el Congreso entra en parate, que demora el avance de una serie de proyectos que son clave para la Casa Rosada. Los motivos son dos. Por un lado, un grupo de diputados viajó rumbo a los Estados Unidos, en el marco de las elecciones de medio término. Para los comicios que serán clave para Donald Trump, la AmCham invitó a los libertarios “Bertie” Benegas Lynch, Gabriel Bornorini, Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz . Por el PJ, en cambio, pisaron suelo estadounidense Sebastián Galmarini y Sabrina Selva . También viajó la radical Karina Banfi , de Adelante Buenos Aires.

Apenas inició el debate en comisión de la “ley de leyes”, Benegas Lynch, quien preside la comisión de Presupuesto, avisó que se frenaría su actividad durante dos semanas, no solo por la visita del Papa -los diputados y senadores participarán de algunas de las actividades previstas en su agenda- y los feriados establecidos a nivel nacional y en las localidades de la CABA y Córdoba, además de la provincia de Buenos Aires. Sino también porque él y otros libertarios, entre ellos el jefe de bloque incluido, formarían parte de la comitiva que viajó a Washington.

Por este motivo, las intenciones de La Libertad Avanza eran abrir el recinto el 18 de noviembre, para avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027 y otros proyectos . El asunto es que en la previa a la visita del Papa y a las elecciones estadounidenses surgió un imponderable que retrasa aún más el calendario legislativo .

Los diputados del PRO y la UCR, además de representantes de fuerzas provinciales, como por ejemplo los diputados que conviven en Argentina Federal le hicieron una serie de planteos al oficialismo antes de estampar sus firmas en el dictamen de la “ley de leyes” . Entre ellos, que se revean los fondos para Universidades, Discapacidad (tras la media sanción de la ley), así como también, hicieron requerimientos vinculados a sus distritos.

Así las cosas, el despacho de comisión, que estaba previsto que quedara listo la semana pasada, se pospuso hasta nuevo aviso. Y, con eso, se demora la sesión para aprobar y girar al Senado el Presupuesto 2027. De esta manera, la Cámara que conduce Martín Menem acumula, además de la hoja de ruta del último año del gobierno de Milei, la ley de Malvinas y la nueva Carta Orgánica del Banco Central. Nada menos que dos temas que el propio Presidente anunció por Cadena Nacional.

El Senado también baja el ritmo

En el Senado también se vienen días de calma luego de la sesión de la semana pasada en la que el oficialismo logró aprobar y girar a Diputados la reforma a ley de Salud Mental sancionada durante el kirchnerismo y el Régimen de Incentivos para Inversiones Relevantes (RIIR), además del marco regulatorio para el mercado del Carbono. Es decir, más trabajo para Diputados.

Este miércoles, la Cámara que conduce Victoria Villarruel tiene, como único plato fuerte, el debate en comisión de la ley de Discapacidad. Se trata de la propuesta superadora a la emergencia empujada por la oposición, que fue aprobada de manera casi unánime en Diputados. En tanto, la reforma política sigue sin figurar en la agenda del Senado, pese a que el oficialismo se había puesto octubre como fecha límite para aprobar la iniciativa que, entre otros ítems, elimina las PASO.

El 25 de noviembre, Santilli brindará su primer informe de gestión ante el Congreso.

Más allá de que el ministro del Interior, Diego Santilli, dice tener los votos para su aprobación, en el entorno de la jefa de bloque oficialista, Patricia Bullrich, aseguran que todavía restan manos por levantar. Es que, de lo contrario, no se entendería por qué el texto sigue sin llegar al recinto. Por lo pronto, el ministro coordinador deberá asistir al Senado el 25 de noviembre -cuando se reanude la actividad- para brindar su primer informe de gestión ante el Congreso, tras las presiones que ejerció el PJ en la Cámara alta.

Ahora bien, más allá de la reforma política, con el Presupuesto, la ley de Malvinas y la nueva Carta Orgánica del Banco Central sin ser sancionadas, se da por descontado que el Presidente convocará a extraordinarias para que los textos sigan su curso y el Gobierno se anote una serie de triunfos legislativos en la previa al año electoral, en el que Javier Milei peleará por su reelección. En otras palabras, se espera un diciembre movido.