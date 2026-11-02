Flávio Bolsonaro reapareció tras escapar de Brasil: fue a una misa evangélica + Agregar ámbito en









El excandidato presidencial estuvo en una iglesia junto a su esposa, su hermano Eduardo y su cuñada. Desde Estados Unidos, volvió a cuestionar las causas judiciales en su contra y aseguró que no se arrepiente de sus decisiones.

Flávio Bolsonaro reapareció y asistió a una misa evangélica en Florida

El senador brasileño Flávio Bolsonaro reapareció públicamente el último domingo durante una misa evangélica en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, luego de abandonar Brasil en medio de las investigaciones por presunto lavado de activos y corrupción. El dirigente asistió al oficio religioso en la Casa de Oración Celeiro, acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y por su hermano Eduardo Bolsonaro, quien reside en territorio estadounidense, junto a su cuñada Heloísa Wolf.

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El encuentro fue dirigido por el pastor José Maurício Fernandes, conocido como Paizão, quien dedicó unas palabras al excandidato presidencial durante la ceremonia. “No ganaste ni perdiste porque con Jesús no se pierde. Y si pierdes, sigues ganando”, expresó el religioso, en una referencia a la derrota electoral que sufrió el senador frente al mandatario reelecto Luiz Inácio Lula da Silva.

La aparición pública se produjo después de que Flávio abandonara Brasil el 26 de octubre, dos días después del balotaje presidencial, en un recorrido que incluyó el paso por la Argentina y tuvo como destino final Estados Unidos. Su salida se produjo en medio de los expedientes judiciales que enfrenta y de la controversia política por sus cuestionamientos al resultado de las elecciones.

Flávio Bolsonaro volvió a cuestionar a la Justicia brasileña El mismo domingo, el dirigente publicó un mensaje en la red social X, en el que reafirmó sus decisiones tras la derrota en las urnas. “No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice”, sostuvo el senador, al referirse a sus recientes acciones políticas y a su salida del país.

En la misma publicación, Flávio Bolsonaro justificó su partida de Brasil y cuestionó los procesos judiciales abiertos en su contra por presunto lavado de activos y corrupción. Según afirmó, el procedimiento “está muy lejos de ser justo e imparcial” y concluyó con una frase contundente: “Esto no es democracia”.

NOTA AO BRASIL



Fui procurado por vários veículos nesta semana, inclusive pela Rede Globo, que me convidou para uma entrevista exclusiva. Aceitei com uma condição simples: que fosse exibida na íntegra, sem cortes e sem temas proibidos. A emissora preferiu não seguir adiante. Pelo… — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) November 1, 2026 En Estados Unidos ya se encontraba su hermano Eduardo Bolsonaro, quien enfrenta una condena de cuatro años de prisión por coacción a la Justicia. La iglesia en la que ambos se mostraron fue fundada en 2025 por el pastor André Fernandes, quien mantiene vínculos cercanos con la familia Bolsonaro. La reaparición también se produjo pocos días después de que Flávio modificara una carta difundida desde Estados Unidos. En su primera versión se había presentado como “presidente electo”, pero posteriormente cambió esa descripción por “líder”, en una marcha atrás que generó repercusiones políticas.