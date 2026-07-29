Brasil: diputados del PT pidieron investigar a Javier Milei por su respaldo a Flávio Bolsonaro en plena campaña electoral

Legisladores del oficialismo solicitaron que la Justicia brasileña investigue si el presidente argentino incurrió en una presunta injerencia en el proceso electoral brasileño. La presentación se produjo tras los duros cuestionamientos Lula da Silva.

El viaje de Javier Milei a Brasil sigue generando repercusiones políticas. El Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue si el mandatario argentino intervino de manera indebida en la campaña presidencial brasileña.

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La presentación apunta a esclarecer si la participación de Milei en la convención del Partido Liberal , donde expresó públicamente su apoyo al senador Flávio Bolsonaro , pudo afectar el desarrollo del proceso electoral de cara a los comicios presidenciales de octubre.

La iniciativa fue impulsada por el PT , el Partido Verde (PV) y el Partido Comunista do Brasil (PCdoB) , integrantes de la coalición oficialista que respalda al presidente Luiz Inácio Lula da Silva .

En el escrito, la Federación Brasileña de la Esperanza aclaró que la presentación no constituye una acusación concreta sobre irregularidades electorales o administrativas, sino que busca determinar si existió una posible "injerencia externa indebida" .

Según argumentó la alianza oficialista, la investigación deberá establecer si la visita del presidente argentino pudo afectar "la preservación de la soberanía nacional , la igualdad de oportunidades entre futuros competidores, la imparcialidad administrativa y la normalidad del proceso electoral brasileño".

Milei apuntó contra Lula Da Silva en Brasil. Presidencia

Los cuestionamientos a Javier Milei

En un comunicado difundido por el PT, el partido sostuvo que Milei manifestó un respaldo explícito a la candidatura de Flávio Bolsonaro y aprovechó el acto para lanzar "ataques personales" contra Lula da Silva, quien buscará la reelección, y contra un integrante del Supremo Tribunal Federal.

Además, el oficialismo brasileño consideró que la participación del mandatario argentino no constituyó un hecho aislado.

En ese sentido, solicitó investigar si durante la visita "se movilizaron estructuras estatales brasileñas y/o extranjeras, directa o indirectamente, para impulsar un acto de inequívoca naturaleza político-electoral relacionado con la sucesión presidencial brasileña".

El comunicado también remarcó que "la soberanía nacional se proyecta directamente sobre la autonomía del proceso democrático interno, garantizando que la formación de la voluntad popular permanezca libre de influencias institucionales externas incompatibles con la autodeterminación política del pueblo brasileño".

La respuesta del Gobierno argentino

Desde Buenos Aires, el vocero presidencial Adrián Ravier relativizó la polémica y sostuvo que las declaraciones de Milei no tendrán consecuencias diplomáticas entre ambos países.

"No va a impactar en la parte diplomática de los dos países, o por lo menos del lado argentino", afirmó. Además, aseguró que el Gobierno no pretende afectar la relación bilateral ni el intercambio comercial con Brasil.

"No es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos que comercian y, de hecho, se tienen como socios comerciales principales", expresó.

El funcionario agregó que las diferencias entre ambos presidentes responden a cuestiones ideológicas y políticas. "Ha habido siempre insultos de ambos lados. Son diferencias ideológicas, son diferencias políticas, pero por lo menos la Argentina nunca ha llevado estas diferencias al plano diplomático", señaló.

Las críticas de Milei contra Lula Da Silva

La controversia comenzó el sábado, cuando Javier Milei participó de la convención del Partido Liberal en San Pablo.

Durante su discurso calificó de "ladrón" al presidente Lula da Silva, lo acusó de promover el socialismo en América Latina y responsabilizó a su administración por la situación fiscal de Brasil.

Las declaraciones provocaron nuevas tensiones entre ambos gobiernos. Incluso, el Ejecutivo brasileño consultó a su embajador en Buenos Aires sobre los dichos del mandatario argentino.

Al día siguiente, durante la inauguración de la Exposición Rural, Milei redobló las críticas y acusó al gobierno brasileño de impulsar una campaña contra la Argentina en redes sociales.

También hubo una denuncia en la Argentina

La visita del Presidente a Brasil también derivó en una presentación judicial en la Argentina. Los abogados José Magioncalda, integrante de la fundación Apolo y del espacio Ciudadanos Libres, y Juan Martín Fazio, de Reset Republicano, solicitaron que se investigue si existió un uso indebido de recursos públicos para financiar el viaje oficial.

Según plantearon, la actividad desarrollada por Milei no tuvo carácter institucional y sus intervenciones podrían interpretarse como una participación en la política interna brasileña.

En paralelo, el PT ironizó sobre la presencia del mandatario argentino en la campaña de Flávio Bolsonaro mediante una publicación en redes sociales, donde afirmó que "cada vez que el hijo de Bolsonaro aparece con alguien, consigue empeorar", y se refirió a Milei con el apodo de "Javier Manos de Tijera".