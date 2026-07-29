Pablo Quirno descartó una ruptura diplomática con Brasil y atribuyó la tensión a las diferencias entre Javier Milei y Lula da Silva + Agregar ámbito en









El canciller aseguró que las diferencias entre los presidentes no afectarán el vínculo bilateral ni los canales diplomáticos.

Pablo Quirno le bajó el tono a las críticas de Javier Milei a Lula da Silva.

El canciller Pablo Quirno descartó que el Gobierno argentino evalúe romper las relaciones diplomáticas con Brasil, pese a la escalada de tensión entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva. "No hay chance de romper las relaciones", aseguró el funcionario, al remarcar que los cruces entre ambos mandatarios responden a diferencias políticas e ideológicas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En declaraciones radiales, Quirno buscó separar la disputa entre los presidentes del vínculo institucional entre ambos países. La postura del Gobierno apunta a preservar una relación bilateral estratégica, tanto por el intercambio comercial como por la participación conjunta en el Mercosur, mientras se intenta evitar que las diferencias personales y políticas entre Milei y Lula deriven en un conflicto diplomático.

El canciller sostuvo que las diferencias entre ambos gobiernos son conocidas y forman parte de visiones políticas contrapuestas. Sin embargo, desde la Casa Rosada buscan mantener abiertos los canales diplomáticos y comerciales con Brasil, en línea con el mensaje que el Gobierno ya había transmitido en las últimas horas para intentar descomprimir la tensión y garantizar la continuidad de la relación entre ambos países.

Javier Milei visitó Brasil durante el fin de semana. Presidencia El vicepresidente de Brasil afirmó que Javier Milei "perjudica a la Argentina" El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, se refirió este martes a los dichos de Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silvay aseguró que es una actitud que “perjudica a la Argentina”, en medio de la escalada en la relación diplomática entre ambos países por la participación del mandatario argentino en el lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro.

Tras un evento entre empresarios brasileños y surcoreanos en San Pablo, el funcionario se refirió sobre la tensión diplomática entre ambos países: “Es lamentable, ¿no?, que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país“

Presentaron un proyecto de repudio en Diputados por los dichos de Javier Milei contra Lula da Silv Las declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sumaron un nuevo capítulo este lunes, luego de que se presentara en la Cámara de Diputadosun proyecto de repudio por las expresiones que el mandatario argentino realizó durante su visita a Brasil. La iniciativa fue presentada por Jorge Taiana, quien difundió el proyecto a través de sus redes sociales y cuestionó los dichos de Milei contra Lula y contra el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, durante su participación en un acto de respaldo a la candidatura de Flavio Bolsonaro.