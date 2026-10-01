Javier Milei reunió a los gobernadores en París y acelera para sellar la suspensión de las PASO

La reforma electoral fue un tema central para la comitiva oficial en el diálogo con los 13 mandatarios que viajaron. Los jefes provinciales piden garantías para acompañar el proyecto.

La suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ocupa un lugar central en el temario de Javier Milei y los 13 gobernadores que lo acompañaron a París para participar de la segunda edición del Argentina Week , el evento que busca ser una vidriera para captar inversiones internacionales.

Distintas fuentes consultadas por Ámbito dieron cuenta de que la comitiva oficialista, encabezada por el Presidente y robustecida por Karina Milei , el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y el ministro de Economía, Luis Caputo, entre otros, tiene especial interés en consolidar apoyos entre las provincias para la reforma electoral.

La cuestión de las primarias fue puesta sobre la mesa por Santilli el miércoles a la noche. El funcionario pidió apurar acuerdos electorales, aunque sin una contestación concreta. "¿Qué ofrecés?", fue la respuesta unívoca entre los presentes. "Para apurar los acuerdos, ustedes tienen que ofrecer algo" , admitió una voz parisina.

Uno de los datos clave es que el mileismo ya desistió de avanzar con la eliminación , tal como suponía el plan inicial, y se inclinó a la suspensión , hecho similar a lo que ocurrió el año pasado, cuando el sistema de internas abiertas quedó sin efecto durante 2025. Hasta el momento, Chaco es la única provincia que siguió ese camino de cara al 2027.

Desde el vamos, la invitación del mandatario para subir al avión a un grupo nutrido de líderes subnacionales fue leído como un gesto de distención por parte de la Casa Rosada en medio de las trabajosas negociaciones por el Presupuesto 2027 y el futuro de las PASO.

Presidencia

En ese marco, acudieron al llamado un grupo de caciques de pelajes variopintos, aunque todos de estirpe dialoguista. Participan los patagónicos Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut). Además, los norteños Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

Por Cuyo, están Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan), mientras que por el Litoral dicen presente Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Jorge Macri (CABA) también viajó y la Región Centro está representada por Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Más allá de lo robusto de la foto, entre los mandatarios no hay ningún elemento extraño. Se trata del grupo que, hasta aquí, auxilió al oficialismo en el Congreso en distintos momentos.

No obstante, faltan pesos pesados. El cordobés Martín Llaryora optó por quedarse en el pago chico y envió una comitiva a cargo de su vice, Myrian Prunotto, y del titular de la agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara. Tampoco está su vecino santafesino Maximiliano Pullaro, quien, pese a su ausencia, ensaya un acercamiento con la escudería del Presidente.

Durante la reunión, Milei agradeció a los gobernadores por su presencia en París y sostuvo que su administración tiene una mirada federal. En ese sentido, destacó el potencial de actividades como la energía, la minería y los agronegocios, sectores cuya producción se concentra principalmente en el interior del país.

Javier Milei, junto a los gobernadores en París.

El encuentro se desarrolló en un clima de cercanía entre el Presidente y los mandatarios, según informaron desde el Gobierno. La reunión tuvo como eje la agenda económica y la búsqueda de inversiones, con especial atención sobre sectores estratégicos que tienen un fuerte desarrollo en las provincias.

Milei estuvo acompañado durante el encuentro por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo, de Economía; Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores; Federico Sturzenegger, de Desregulación; Mario Lugones, de Salud; y Juan Bautista Mahiques, de Justicia.

A diferencia de lo que ocurrió en 2025, el Gobierno se muestra más receptivo a sellar acuerdos con líderes radicales, provincialistas y hasta peronistas díscolos. El objetivo central es garantizar la reelección del Presidente.

Por eso, todas las piezas deben acomodarse en torno a ese norte, incluso si se requiriera unir fuerzas con los mandamases. Sin embargo, las tropas violetas se alistan en los distritos por si llega la orden de competir.

Hasta el momento, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Rogelio Frigerio trabaron alianzas en sus terruños con los apóstoles mileistas. También el porteño Jorge Macri, aunque las negociaciones en CABA son trabajosas, no solo entre el alcalde y Karina Milei, sino también con Mauricio Macri.