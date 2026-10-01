Chaco: el peronismo impulsa una enmienda constitucional para unificar las elecciones

Lo anticipó el senador Jorge Capitanich, quien busca desafiar al gobernador Leandro Zdero. La provincia es la primera en suspender las PASO de cara al 2027.

El senador Jorge Capitanich sostuvo que es necesario unificar las elecciones nacionales y provinciales en 2027 en Chaco y anticipó que impulsará una enmienda constitucional para eliminar las restricciones que actualmente impiden realizar los comicios de manera simultánea.

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Capitanich busca desafiar al gobernador Leandro Zdero , quien consiguió aval de la Legislatura para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) , convirtiéndose en la primera provincia en hacerlo de cara al 2027.

La iniciativa del peronismo busca recoger el mismo criterio que el oficialismo invoca para impulsar la eliminación de las PASO: reducir los costos y evitar la realización de elecciones por separado.

“Vamos a pedir elecciones provinciales junto a las nacionales. Si el argumento para eliminar las PASO es el ahorro, esta propuesta va en el mismo sentido y permite profundizar ese objetivo”, manifestó Capitanich.

En esa línea, anticipó que presentarán una enmienda constitucional, "porque resulta ser que el oficialismo planteó la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias respecto del ahorro".

"Entonces nosotros queremos avanzar en una propuesta que también permita reducir los costos y evitar la realización de elecciones separadas”, sostuvo el exgobernador.

Aliados: Leandro Zdero y Javier Milei.

Consultado sobre las elecciones primarias para elegir autoridades el próximo año, Capitanich respondió: “Queremos que se elimine la restricción del artículo 133 respecto del tema de las elecciones por separado y que se unifiquen las elecciones nacionales con las provinciales".

Acto seguido, planteó que si el oficialismo plantea eliminar las PASO con el argumento de que de ese modo se ahorra una elección, "estamos proponiendo una alternativa que profundiza ese mismo criterio. Si lo quieren hacer, nuestro bloque va a presentar esta iniciativa porque es muy importante”.

La propuesta será impulsada mediante una enmienda constitucional y plantea modificar el esquema vigente para permitir que las elecciones provinciales y nacionales puedan realizarse de manera simultánea en 2027.

A principios de septiembre, por impulso del gobernador radical Leandro Zdero, aliado de La Libertad Avanza (LLA), la Legislatura chaqueña aprobó la suspensión de las PASO, anticipándose al Congreso nacional, donde los libertarios buscan hacer lo mismo.

El trámite se resolvió en la Cámara de Diputados local por 17 votos a favor y ninguno en contra, ya que el grueso de los representantes de la oposición peronista, nucleados en el Frente Chaqueño, se ausentó de la sesión.

Sin embargo, el oficialismo logró el respaldo de la legisladora Katia Blanc, del Frente Renovador, clave para destrabar la pulseada.

La iniciativa suspende durante un año la vigencia de la Ley 2073-Q. Esto quiere decir que no elimina definitivamente la modalidad, sino que evita su aplicación en el próximo proceso electoral provincial.

El deseo de Zdero es sostener la alianza con LLA para evitar la dispersión antiperonista y competir frontalmente contra el PJ, que perdió el poder en 2023 en manos del cacique de la UCR.