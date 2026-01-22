Donald Trump ya tiene un nombre en mente para la presidencia de la Fed + Seguir en









El republicano reveló algunas pistas sobre su decisión de reemplazar al actual mandatario, Jerome Powell.

El presidente estadounidense habría definido su candidato para la presidencia de la Fed.

La novela del nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos podría llegar a su fin luego de nuevas declaraciones de su jefe de Estado, Donald Trump.

"Nos quedan tres, pero nos quedan dos. Y probablemente puedo decirles que hemos bajado a tal vez uno en mi cabeza", dijo a la CNBC en Davos. En esta lista se encuentran el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, el gobernador de la Fed Christopher Waller, el exgobernador de la Fed Kevin Warsh y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"En los viejos tiempos, cuando había una buena racha, se anunciaban buenas cifras y la bolsa subía. Ahora el mercado de valores se desploma cada vez porque piensan que todo el mundo va a subir los tipos", expresó el republicano, quien volvió a renovar sus críticas al actual mandatario, Jerome Powell, por esperar demasiado para recortar las tasas de interés y por su liderazgo general de la Fed.

En esa línea, aseguró que la vida de Powell "no será muy feliz" si decide agotar su mandato en la Fed, que se extiende hasta 2028, en lugar de dimitir en mayo, cuando concluye su presidencia. "Creo que quiere irse", dijo Trump. "Lo averiguaremos. Si se queda, se queda".

Las nuevas pistas de Trump sobre su candidato a presidir la Fed Trump añadió en su entrevista que le gustaba la idea de mantener a Hassett en su puesto actual. Asimismo, cuando se le preguntó si Bessent es un posible aspirante, Trump lo calificó de fantástico, pero repitió que el responsable del Tesoro quería permanecer en su puesto actual.

Por su parte, el secretario del Tesoro había dicho que esperaba una decisión sobre el próximo presidente de la Fed poco antes o después de la cumbre de Davos. El mandatario también reveló que quería un presidente de la Fed como el veterano expresidente Alan Greenspan, quien se unió la semana pasada a otros ex altos cargos de Finanzas por parte del gobierno. En ese marco, Waller y Warsh se posicionan como los principales candidatos a reemplazar a Powell en la brevedad.