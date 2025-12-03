Apareció una elefanta marina en Puerto Madero y un lobo marino fue atacado por un pitbull en Puerto Madryn + Seguir en









Dos episodios con una elefanta y lobo marinos en la costa, uno en Buenos Aires y otro en Chubut, sacan a relucir polémicas sobre fauna, mascotas y responsabilidad ciudadana.

La elefanta marina podría quedarse hasta dos semanas en la zona.

La aparición de un lobo marino en pleno dique porteño sacudió a algunos deportistas y pasajeros del barrio de Puerto Madero. Al mismo tiempo, en la costa patagónica una cría de lobo marino sufrió un ataque de un perro suelto, lo que dejó en evidencia viejas grietas en la convivencia entre fauna silvestre y actividades humanas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mientras el primero terminó con un rescate exitoso, el segundo disparó indignación, denuncias y una causa judicial. Los dos casos recuerdan que los lobos marinos suelen sufrir las consecuencias de la acción humana, directa o indirecta.

Las autoridades medioambientales y ciudadanas insisten en que la fauna silvestre debe ser respetada, y que acciones tan cotidianas como salir con un perro a la playa, acercarse a un animal varado o ignorar normas pueden tener consecuencias graves.

Un lobo marino apareció en Puerto Madero Este martes 3 de diciembre de 2025, un joven ejemplar de elefanta marina fue hallada debajo de un puente entre los diques 3 y 4 de Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue descubierta por una delegación de remo que entrenaba allí, y alertaron de inmediato a la Prefectura Naval.

Según informaron, la elefanta está mudando, así que va a quedarse 2 o 3 semanas fuera del agua. Por eso la la custodia de la Prefectura se quedara el tiempo necesario, para que no sea molestada por personas, ni se lastime.

Aunque no hay certezas sobre por qué apareció allí, algunas hipótesis hablan de corrientes, enfermedades o desorientación. El hecho reveló que incluso en zonas densamente urbanizadas puede haber encuentros inesperados con fauna marina. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/matiresano/status/1995574065978114291&partner=&hide_thread=false Lobo Marino en Puerto Madero, a pocos metros del barrio Rodrigo Bueno. Piden la presencia de rescatistas. pic.twitter.com/i0910Nbgi7 — Matías Resano (@matiresano) December 1, 2025 Un pitbull atacó a un lobo marino en Playa Unión y buscan a su dueño En Playa Unión, a las afueras de Rawson, en Chubut, una cría de lobo marino fue atacada por un pitbull suelto durante la mañana del martes. El episodio quedó registrado en video y causó repercusión inmediata. La secuencia muestra al perro abalanzándose repetidamente sobre el animal marino, mientras la cría intentaba volver al agua sin éxito. El ataque sólo cesó cuando un testigo alertó y logró ahuyentar al perro. Gracias a esa intervención, el lobo sobrevivió, aunque quedó en la costa asustado y con estrés. lobo-marino-pitbull-madryn La Justicia de Chubut abrió una investigación de oficio para identificar al responsable, ya que la normativa local prohíbe que perros caminen sueltos en playas con presencia de fauna silvestre, especialmente si son razas consideradas peligrosas. Vecinos y organizaciones ambientales salieron en defensa del animal y reclamaron mayor control del ingreso de mascotas a zonas protegidas.