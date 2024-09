Javier Milei y Victoria Villarruel: agendas separadas en el interior en plena crisis interna de LLA

Destinos alejados, direcciones opuestas, hechos más simbólicos que geográficos en medio de la feroz crisis que atraviesa a La Libertad Avanza (LLA) y que obligó a Milei a ponerse por encima de las peleas de su tropa: "No nos podemos dar el lujo de la dispersión y las peleas. El que no comprenda, no tiene nada que hacer en LLA", dijo este jueves durante la apertura del Foro Madrid, la cumbre de ultraderecha que se desarrolla en el ex-CCK.