Javier Milei y Victoria Villarruel viajan al exterior: el senador Bartolomé Abdala quedará a cargo de la Presidencia

El Presidente viajará a París por la Argentina Week y la Vicepresidenta participará de un foro parlamentario en Madrid. El titular provisional del Senado permanecerá en Buenos Aires y volverá a asumir de manera transitoria la conducción del Ejecutivo.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala , volverá a quedar a cargo del Poder Ejecutivo en los próximos días ante la ausencia simultánea del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel , quienes viajarán al exterior por compromisos oficiales.

El jefe de Estado viajará a París para participar de la Argentina Week, mientras que la titular de la Cámara alta se trasladará a Madrid para asistir al XII Foro Parlamentario Iberoamericano , que se desarrollará el 1 y 2 de octubre. Durante ese período, el presidente provisional del Senado permanecerá en la Ciudad de Buenos Aires , desde su despacho en la Cámara Alta, hasta el regreso del jefe de Estado y su comitiva.

El senador puntano ya tiene experiencia en esta situación. Entre el 8 y el 9 de diciembre de 2025 , había quedado a cargo del Ejecutivo por primera vez debido a otro viaje simultáneo de Milei y Villarruel: el Presidente se encontraba en Noruega y la Vicepresidenta había viajado nuevamente a Madrid. En aquella oportunidad, Abdala manifestó en sus redes sociales su orgullo por asumir "esta responsabilidad histórica".

Ante la nueva ausencia simultánea de ambos mandatarios, Abdala volverá a quedar al frente del Poder Ejecutivo de manera transitoria , en el marco de la Ley de Acefalía , que establece que, en estos casos, la conducción queda a cargo del presidente provisional del Senado.

El senador puntano ya tiene experiencia en esta situación: entre el 8 y el 9 de diciembre de 2025, había quedado a cargo del Ejecutivo por primera vez debido a otro viaje simultáneo de Milei y Villarruel.

Con esta nueva designación transitoria, Abdala tendrá un nuevo período al frente del Poder Ejecutivo y, de mantenerse durante toda la ausencia presidencial, alcanzará aproximadamente siete días acumulados en esa función .

Durante estos días también habrá un cambio en la conducción del Senado. Villarruel, en su condición de presidenta de la Cámara Alta, estará en Madrid, mientras que Abdala, por su cargo de presidente provisional, quedará al frente del Ejecutivo. En caso de ser necesario, la senadora Carolina Moisés será quien presida el Senado durante ese período.

Villarruel viaja a Madrid

Mientras Abdala permanece en Buenos Aires, Villarruel participará el 1 y 2 de octubre del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que reunirá en Madrid a representantes parlamentarios de los países que integran la comunidad iberoamericana.

La vicepresidenta formará parte de la delegación argentina junto a los senadores Maximiliano Abad, Natalia Gadano, Martín Goerling Lara y Sandra Mendoza.

La sesión inaugural tendrá lugar el jueves 1 de octubre, a las 10, en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados de España. Participarán la presidenta de la Cámara, Francina Armengol; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares; y el presidente del Senado español, Pedro Rollán. La inauguración finalizará con la intervención del rey Felipe VI.

Durante el encuentro se abordarán distintos desafíos vinculados con las democracias contemporáneas, entre ellos el impacto de la inteligencia artificial, la fragmentación y polarización política, la desinformación, las amenazas híbridas en contextos de conflicto armado, la igualdad de género y el papel de la diplomacia parlamentaria.

Las sesiones de trabajo estarán organizadas en cuatro ejes: el impacto de la inteligencia artificial y la adaptación de los parlamentos; las amenazas derivadas de la fragmentación, la polarización, la desinformación y los populismos; la igualdad de género; y la vigencia de la diplomacia parlamentaria y la cooperación en el ámbito iberoamericano.

El viernes 2 de octubre, el Foro continuará en el Palacio del Congreso de los Diputados con una sesión plenaria, donde se presentarán las conclusiones de las mesas de trabajo y expondrán los presidentes de los parlamentos y los distintos jefes de delegación.