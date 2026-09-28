Filtración millonaria: revelan la masa salarial del Manchester City mientras se define su futuro en la Premier League + Agregar ámbito en









En medio del conflicto político del conjunto citizen, una reconocida web de negocios filtró los sueldos millonarios del plantel entero, con dos argentinos en el ranking.

Enzo Fernández y Gerónimo Rulli, en medio del caos del Manchester City.

El Manchester City está pasando por una tormenta con más probabilidades de lluvia que de calma. El viernes pasado se dio a conocer su culpabilidad en 114 de 115 cargos en su contra por infringir normas financieras de la Premier League.

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A raíz del incumplimiento podría sufrir varias sanciones como la quita de puntos, títulos o hasta la posibilidad de afrontar un potencial descenso por ser responsable. Ante esta situación, se dio a conocer el detalle de sus gastos en los últimos años y lo que más llamó la atención fueron los sueldos del plantel actual, entre ellos el de los argentinos Enzo Fernández y Gerónimo Rulli.

Enzo Fernández, uno de los afectados por la culpabilidad del Manchester City. El mediocampista exRiver cobra un aproximado de u$s463.855 por semana y unos u$s24,4 millones por año, mientras que el exarquero de Estudiantes gana unos u$s86.144 semanalmente y anualmente alrededor de u$s4,5 millones, según filtró el medio especializado Sportrac.

Por otro lado, Enzo tiene contrato hasta 2031 y Rulli firmó hasta mediados de 2028, por lo que ambos tendrán que rever su situación futbolística una vez que se apliquen las sanciones al equipo de Manchester, con la curiosidad de que ambos llegaron en esta última ventana de fichajes.

Los sueldos anuales de los jugadores del Manchester CIty Si bien Enzo Fernández recibe u$s24 millones por año, no es el que más gana dentro del plantel, sino que ocupa la segunda posición. El que más ingresos obtiene de los citizens es el goleador Erling Haaland, con un contrato de u$s36,6 millones anualmente. El podio lo cierra Phil Foden con u$s19,5 millones de ingresos cada temporada.

En lo que respecta al total de sueldos, el Manchester City invierte un estimado de u$s274.205.000, tan solo en pagarle a los 23 jugadores del plantel de primera por temporada. Haaland y Enzo, los dos que más cobran en el City. La tabla de sueldos Erling Haaland - u$s36.680.000 Enzo Fernández - u$s24.450.000 Phil Foden - u$s19.560.000 Josko Gvardiol - u$s18.165.000 Rubén Dias - u$s17.465.000 Gianluigi Donnarumma - u$s17.465.000 Marc Guéhi - u$s17.465.000 Elliot Anderson - u$s17.465.000 Jérémy Doku - u$s15.370.000 Rayan Cherki - u$s12.575.000 Iliman Ndiaye - u$s12.575.000 Mateo Kovacic - u$s10.480.000 Antoine Semenyo - u$s10.480.000 Matheus Nunes - u$s9.080.000 Rayan Ait-Nouri - u$s8.385.000 Abdukodir Khusanov - u$s6.985.000 Gerónimo Rulli - u$s4.540.000 Allan - u$s3.495.000 Vitor Reis - u$s2.795.000 Marcus Bettinelli - u$s2.445.000 Ayyoub Bouaddi - u$s2.445.000 Nico O’Reilly - u$s2.095.000 Rico Lewis - u$s1.745.000 La posible sanción dosificada al Manchester City Este conflicto por las supuestas infracciones encaminó su rumbo en 2023, aunque todo se mantenía en rumores, hasta esta última semana. Luego de la confirmación de que los citizens eran culpables, salió a la luz un posible desenlace que propuso un exdirigente de la Premier League, aunque todavía no hay nada confirmado. El Manchester City, en la cuerda floja. Nick Potts/PA “Hablé con un antiguo directivo de alto rango de la Premier League. Su idea consistía, básicamente, en que durante las próximas tres a cinco temporadas se les restarán entre 20 y 25 puntos por temporada, lo que, en la práctica, haría casi imposible que se clasificaran para la Champions durante ese periodo, dejándolos, en el mejor de los casos, en una especie de 'isla' en la zona media de la tabla durante los próximos tres a cinco años”, expuso el periodista Adam Crafton en The Athletic.