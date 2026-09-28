Reclaman al Gobierno detalles sobre los "30.000 terroristas" que Milei dijo haber expulsado

El diputado Maximiliano Ferraro presentó pedidos de informes para conocer el origen del número, los criterios utilizados y la situación migratoria de las personas a las que hizo referencia el Presidente.

El presidente Javier Milei aseguró que la Argentina expulsó a "10.000 terroristas” durante 2025 y que en lo que va de 2026 ya fueron otros 20.000 . La cifra generó pedidos de precisiones al Gobierno, que deberá explicar qué personas están incluidas en ese número, bajo qué figura fueron expulsadas y cuál es el respaldo oficial de la afirmación.

El planteo fue realizado por el diputado nacional Maximiliano Ferraro , quien presentó un pedido de acceso a la información pública y otro de informes ante el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones. El legislador busca conocer cuántos extranjeros fueron efectivamente expulsados y cuántos de esos casos estuvieron vinculados con causales de terrorismo.

La afirmación del Presidente ocurrió durante una entrevista con Luis Majul en LN+. Mientras hablaba sobre las dificultades que, según su visión, enfrentó su Gobierno, Milei mencionó las expulsiones de extranjeros.

“Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. ¿Sabés cuántos llevamos echados este año?” , dijo el mandatario. Luego agregó: “El año pasado, 10.000; este año ya llevamos 20.000” .

Ante la consulta sobre quiénes eran esas personas, Milei sostuvo que se trataba de extranjeros que ingresaban al país con un objetivo político. “Son gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino” , afirmó.

En otro momento de la entrevista, el Presidente relacionó a esos supuestos grupos con movimientos financieros contra la Argentina y mencionó una eventual corrida de “u$s70.000 millones”.

De acuerdo con las cifras que dio Milei, se trataría de 30.000 personas expulsadas en un período de dos años: 10.000 durante 2025 y 20.000 durante 2026.

El Presidente @JMilei advierte que el dato de pobreza es una foto vieja del primer semestre: “Primer semestre... Ya estamos entrando en octubre. Con lo cual es una foto vieja. Lo que quiero decir es eso: es una foto vieja. Una de las cosas que yo expliqué es que la pobreza se aumenta por la inflación. Que en los 40 intentos de proyectos tratando de tumbar el equilibrio fiscal, que los siete intentos de juicios políticos —que fueron siete intentos de golpe de Estado—, que en los 10.000 terroristas que echamos el año pasado... derivó en un frenazo que tuvo la economía en el segundo semestre, y eso después tiene rezagos”. — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) September 28, 2026

Qué información le piden al Gobierno

Ferraro reclamó que el Ejecutivo detalle cuántos extranjeros fueron expulsados, rechazados o inadmitidos durante 2025 y 2026, con la información discriminada por mes y por categoría jurídica. También pidió saber si los datos mencionados por Milei fueron proporcionados por el Ministerio de Seguridad o Migraciones a la Presidencia.

Uno de los principales interrogantes está relacionado con la utilización de la palabra “terroristas”. El diputado solicitó que se indique cuántas de esas personas fueron alcanzadas por causales vinculadas con terrorismo o su financiamiento y bajo qué norma se tomó esa decisión.

También pidió conocer cuántos tenían imputaciones, procesamientos o condenas por delitos relacionados con terrorismo y cuántos figuraban en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La Ley de Migraciones contempla entre las causas que pueden impedir el ingreso o la permanencia de extranjeros la participación en actos de terrorismo o actividades terroristas. Sin embargo, la existencia de esa causal no permite equiparar automáticamente todas las expulsiones o rechazos migratorios con deportaciones por terrorismo.