Máximo Kirchner afirmó que Cristina tiene voluntad de ser candidata en 2027 + Agregar ámbito en









El diputado cuestionó la condena en la causa Vialidad y sostuvo que la inhabilitación para ejercer cargos públicos "le hace mal a la democracia argentina". Además, apuntó contra Javier Milei y reclamó una discusión interna dentro del peronismo.

Máximo Kirchner afirmó que Cristina tiene voluntad de ser candidata en 2027.

El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, aseguró este lunes que Cristina Kirchner, mantiene la voluntad de competir en las elecciones presidenciales de 2027, pese a la condena en la causa Vialidad y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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"Desde el día que inició el camino de la ONU para revertir el fallo judicial por el que cumple prisión domiciliaria y no puede participar en los comicios, creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas que entienden que ella puede ser nuevamente", manifestó el legislador durante una entrevista en un canal de streaming.

Máximo señaló que Cristina Kirchner está concentrada actualmente en el plano internacional y precisó que sus abogados realizaron una presentación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se revise la sentencia de la causa Vialidad, por la que la exmandataria cumple prisión domiciliaria, y para reclamar la restitución de sus derechos políticos y civiles.

El diputado cuestionó la condena en la causa Vialidad y sostuvo que la inhabilitación para ejercer cargos públicos "le hace mal a la democracia argentina". "Es una sentencia donde es más alta la accesoria que la principal", sostuvo el diputado, en referencia a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Máximo Kirchner sobre una eventual candidatura de Cristina y las internas del peronismo Consultado sobre la posibilidad de que la expresidenta pueda presentarse como candidata a través de caminos alternativos, a partir de las interpretaciones de algunos juristas sobre el alcance de la condena, Máximo Kirchner no descartó ningún escenario. "Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad", afirmó.

En esa línea, cuestionó su inhabilitación y sostuvo que "le hace mal a la democracia argentina", porque "tantos millones de argentinos y argentinas" podrían querer votarla y no tendrían la posibilidad de hacerlo. Según planteó, esa situación "empieza a falsear el sistema democrático". Por otro lado, Máximo se refirió a las diferencias internas dentro del peronismo y apuntó contra los sectores que, según su mirada, adoptan una postura más pragmática sin discutir sus resultados. "Si un sector del peronismo da quórum para la reforma laboral, en algún lado hay que discutir", afirmó. Y agregó que, cuando su espacio plantea ese debate, "pareciera que uno fomenta la división". Para el diputado, el problema de fondo es que "el pragmatismo está fuertemente relacionado con el resultado que se busca". En ese sentido, cuestionó que cuando su espacio propuso definir las diferencias en internas, otros sectores no aceptaron competir. "Nosotros quisimos ir a internas. Tuvimos vocación de competir", remarcó. También apuntó contra el presidente Javier Milei y vinculó su discurso contra "la casta" con la situación judicial de Cristina Kirchner. "Si el Presidente hablaba de la casta, bueno, la única que está presa es ella (Cristina) y la casta sigue", sostuvo.