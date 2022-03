La condición que le puso Milei a Macri para hacer una alianza

Asimismo, advirtió que "la posibilidad de que esté dentro de Juntos es cero" ya que, según definió, "no puedo estar en un sector donde hay palomitas blancas".

"Todos los que conforman Juntos por el Cambio están más cerca de ser parte del kirchnerismo", definió el mediático libertario.

Por el contrario, "Macri tiene un discurso muy liberal clásico" por lo que "no tendría problema de que formara parte de nuestro espacio si él lo desea".

"Tuve una charla con él, donde hablamos de economía, pero le preguntaría si realmente cree que se puede gobernar con la gente que tiene al lado, porque son inviables", desafió.

Incluso afirmó que "el armado que tiene ahora Juntos es de centro izquierda. Esta muy corrido el eje hoy en día".

"Yo no tendría problema de realizar una alianza con Macri, el asunto es que él deje Juntos. Claramente iríamos a una interna en la Libertad Avanza", planteó.

"Si Juntos quiere volver para hacer lo que ya hizo, se van a dar otra piña. En 2023 me veo dando la lucha contra la defensa de la libertad", advirtió.

Por otra parte, insistió en que "la dolarización es absolutamente viable, y de esa manera se terminaría con la inflación".

"Los argentinos ya eligieron la moneda que quieren y es el dólar. El país que menos inflación tiene en América Latina es Ecuador", indicó.

"Yo le voy a proponer a la sociedad sacarnos de encima el peso argentino. El eje central de mi argumento frente a la dolarización de la economía es también moral", pregonó.

"La idea mía nunca fue eliminar los planes, la gente frente a un escenario de tanta creación de trabajo, van a dejar los planes", agregó.

Luego del 24 de Marzo, Milei postuló: "Yo tengo una postura que durante la dictadura hubo una guerra". La represión del Estado fue mucho mayor, pero de los dos lados hubo delito".

"Respecto a las relaciones internacionales sería pro occidente y pro Israel, del lado de los que defienden las ideas de la libertad. Yo con China no tendría ningún tipo de relación, no negocio con gente que no respeta la libertad de los seres humanos. Revisaría todo lo que está en marcha respecto a las negociaciones, queriendo saber todas las condiciones que nos pusieron en ciertos temas. Habría que escuchar lo que dice @horaciorlarreta sobre economía, sus declaraciones no son muy diferentes a lo que piensa Kicillof. Lo único que cambia es el formato y los modos", culminó.