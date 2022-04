Según Washington Post, en 2023 "Milei podría ser el próximo presidente"

“Él sortea su sueldo, él podría ser el próximo presidente de la Argentina”, asegura el artículo, el cual toma las encuestas de varias consultoras locales. Según retrata el medio, Milei “lidera las encuestas de candidatos para las próximas elecciones presidenciales, con apoyo de votantes de todo el espectro político”, algo que lo ubicaría en una “tercera vía” entre las propuestas de Alberto Fernández y Mauricio Macri.

A pesar del avance de la opción liberal en el escenario político nacional, la nota consideró que “no está claro si ese apoyo se mantendrá hasta las elecciones de 2023, la economía podría estabilizarse y su manera agresiva podría desgastarse”, detalló.

No obstante el plan de Milei no se detiene y piensa en su apuesta como candidato a presidente. En declaraciones a los medios, adelantó que ya tiene pensado su gabinete, mientras realizas recorridas por todo el país para sumar voluntades. Ahora no solamente las encuestas le dan a favor sino que desde medios internacionales dan cuenta de ello.

En otro pasaje, el medio norteamericano considéro que "como presidente Milei dice que recortaría drásticamente los gastos para poder reducir los impuestos. Fortalecería los lazos con Estados Unidos y otras potencias occidentales y obtendría el apoyo de aliados que se oponen a las ideas de la izquierda que ahora están surgiendo en la región", describe el artículo de del Washington Post.

“El país completó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar el último de una serie de incumplimientos, pero la inflación mensual del 6,7% de marzo sugiere que la presión sobre los precios se agravará”, dice la nota y agrega: “Las encuestas indican que la mayoría de los argentinos piensan que la economía estará peor en un año y la expectativa para sus hijos es peor en el futuro”, concluyó.