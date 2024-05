Jorge Macri sobre el choque de trenes: "Fue un accidente grave"

Poco más de una hora después de ocurrido el incidente, el Jefe de Gobierno porteño se hizo presente en el lugar del incidente. Además, Alberto Crescenti - director del SAME - comunicó que hay "30 personas código rojo" que fueron trasladadas a hospitales de la Ciudad.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , se presentó en el operativo de rescate tras el choque de trenes en Palermo . "La buena novedad que tengo para compartirles es que no ha habido ningún fallecido ", dijo el mandatario. Confirmó que hubo 60 heridos y 30 con lesiones de gravedad que fueron traslados a hospitales porteños.

Tras poco más de una hora de ocurrido el accidente, Jorge Macri se presentó en el lugar del descarrilamiento . El Jefe de Gobierno porteño confirmó que " no hubo ningún fallecido " a causa del incidente.

Sobre la causa del choque, el funcionario afirmó que todavía "no van a hablar nada de la mecánica del accidente" ya que todavía "no hay información suficiente". El mandatario aseguró también que de los 60 heridos, "30 son código rojo" y fueron trasladados mientras que, de los 4 maquinistas involucrados, "solo 1 fue trasladado".

Los detalles del incidente

Alberto Crescenti, director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), también se apersonó en el lugar del descarrilamiento. Allí, el médico brindó todos los detalles sobre la atención de los heridos.

"No tenemos víctimas fatales", confirmó rápidamente Crescenti. Además, el titular del SAME aseguró que "los perros han peinado el vagón" más comprometido en el choque y aseguró que "no queda absolutamente nadie" en el área.

El fuerte operativo desplegado incluyó el trabajo de "60 ambulancias, 6 motos, 2 helicópteros, 2 unidades de triage y oxigenación", detalló Crescenti. En total, el médico confirmó que "60 personas fueron evaluadas" de las cuales "30 eran código rojo" y ya fueron trasladados a los distintos hospitales del Gobierno de la Ciudad.

SAME Descarrilamiento.jpg Según Macri, la evacuación se llevó a cabo en "poco más de 40 minutos".

El director del SAME confirmó que "hay menores" involucrados en el incidente. "Están bien, están con su padre y no han sufrido ningún tipo de lesiones", agregó.

Dos de los heridos de gravedad presentan traumatismo de cráneo. "Por mejorar su atención, los hemos evacuado en el helicóptero del SAME, al hospital Santojanni", informaron desde el SAME.

Por ahora, no hay una hipótesis acerca del choque ferroviario: "hay que esperar la pericia", declaró Crescenti. Luego de la rápida respuesta, el médico concluyo que "ahora lo único que vamos a ser es, ya con todos los nombres de los pacientes de los hospitales, vamos de a poquito a volver a nuestras bases".