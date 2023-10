Jorge Macri: "Esta noche vamos a tener un panorama de lo que se viene en Argentina"

jorge macri.mp4

"Estaré en contacto con nuestro centro, con el comando electoral, viendo si todo está bien. Saldré a dar algunas vueltas para no sentirme demasiado nervioso en casa. Hay ansiedad", admitió el candidato. Ante la pregunta sobre qué pasará mañana, afirmó: "no, no quiero entrar en declaraciones que puedan generar ansiedad. Cada uno hoy emite su voto. A la noche vamos a tener un panorama de la Argentina que se viene, de la ciudad que se viene, no mucho más".