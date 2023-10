Jorge Macri apunta a la interna: "Me siento apoyado por el radicalismo"

Una de las cuestiones en las que hizo hincapié el candidato de Juntos por el Cambio fue el déficit habitacional : "Es muy difícil solucionar el problema habitacional con una mala ley y el nivel de inflación . La Boca y Barracas es un sector cerca de las universidades donde se puede generar viviendas para jóvenes y no tan jóvenes. Con este nivel de inflación, se hace difícil subsistir".

Además, se refirió a las manifestaciones: "Los niños no tienen que estar en un marcha o piquete porque sus derechos son más grandes que el de los mayores". A su vez, subrayó las demandas en la zona sur porteña: "Siento que la ciudad tiene en el sur una inmensa oportunidad. Todo lo que no progresó, es probablemente el motor más importante que vayamos a tener en los próximos cuatro años". " El sur de la ciudad pide a gritos que le llevemos desarrollo ", añadió.

Posteriormente, el ex intendente de Vicente López explicó por qué se cambió de distrito: "Me fui porque creí que ya di todo lo que tenía para dar. Hice un gran aporte y tenemos una gran candidata. Es probable que alguien no esté muy contento pero hay una ratificación a una continuidad en Vicente López".

Para finalizar, Jorge Macri habló sobre la unidad de los distintos sectores de Juntos por el Cambio: "Estuvimos trabajando juntos. Me siento apoyado por el radicalismo. Estamos integrados en las listas, después de la competencia de las PASO. Trabajamos en los equipos técnicos. También estamos trabajando en educación. El radicalismo tiene un compromiso".

Leandro Santoro cerró su campaña en el Luna Park

El candidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria, Leandro Santoro, protagonizó su acto de cierre de campaña en el Luna Park acompañado por dirigentes del peronismo porteño y el candidato presidencial Sergio Massa.

Allí propuso " terminar con la Ciudad de los negociados" de Juntos por el Cambio y resaltó la importancia de avanzar hacia la justicia social y económica. "Vamos a entrar al balotaje después de 10 años", aseguró.

“Esta noche no estamos cerrando una campaña, estamos iniciando un nuevo camino”, dijo ante una multitud en el mítico estadio porteño. Acompañado por su compañera de fórmula Bárbara Rossen y los candidatos a legisladores Matías Lammens y Paula Penacca, Santoro reafirmó que el objetivo de su plan de gobierno será construir una Ciudad "humana, sustentable, sensible y solidaria" donde se pongan fin "a la idea de que el Estado esta siempre puesto al servicio de los intereses corporativos".

En ese sentido, cuestionó al oficialismo porteño al señalar que "tienen una concepción patrimonialista de la Ciudad". Y los acusó de "utilizar el Estado como palanca para generar rentabilidad de los amigos de poder". Siguiendo esa línea, le preguntó a los porteños: "Qué tipo de ciudad queremos. ¿Una de negociados o una humana, sustentable, sensible y solidaria?".

El candidato prometió que, en caso de ganar, va a auditar "todos los negociados" del PRO, en referencia a las concesiones y la venta de terrenos públicos

"Tratamos de construir un consenso social basado en la ética de la solidaridad y de la justicia social", afirmó Santoro al remarcar la importancia de "la defensa de los servicios sociales, de la salud pública, la educación pública y la seguridad".