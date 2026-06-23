Jorge Macri firmó un decreto que limita paros y ordena garantizar servicios mínimos en subtes, colectivos y residuos en CABA

El jefe de Gobierno adhirió a CABA a los cambios impulsados por la reforma laboral. Afirman que apunta a "neutralizar el impacto de los paros" en áreas consideradas "críticas".

A través de un decreto de Jorge Macri , la Ciudad de Buenos Aires se adhirió a los cambios promovidos a través de la reforma laboral aprobada por Nación, que amplía el carácter de "esencial" a más sectores y limita las medidas de fuerza gremial en los servicios de subtes, colectivos y recolección de basura . A partir de ahora, deberán garantizar niveles mínimos de funcionamiento que van del 50 al 75%.

La iniciativa, impulsada a través de la resolución 230 publicada en el Boletín Oficial, tiene como objetivo directo "neutralizar el impacto de los paros" en áreas consideradas "críticas" que, según aseguran desde CABA, afectan "el día a día de los porteños y de quienes entran y salen de la Ciudad".

La adhesión a las modificaciones de la Ley de Modernización Laboral 27.802 altera el carácter de servicio "esencial" que regía en CABA e incorpora a actividades que tienen una "importancia trascendental" para la vida diaria. En ese sentido, impone la obligatoriedad de prestar servicios mínimos y prohíbe la interrupción total de las prestaciones frente a conflictos sindicales.

Las empresas de recolección de residuos, consideradas como un servicio esencial, deberán asegurar una cobertura mínima del 75% . En tanto que el transporte público de pasajeros –tanto colectivos como subte y Premetro–, catalogados como una actividad de “importancia trascendental” debido a su rol estratégico en la movilidad urbana, deberá garantizar una prestación mínima del 50% frente a medidas gremiales.

"Esta exigencia regirá de manera individual en cada una de las líneas de Subte y del Premetro, como así también en todas las líneas de colectivos que circulan exclusivamente por el territorio de la Ciudad, cuya competencia regulatoria y de fiscalización fue asumida en forma exclusiva por el Estado porteño", informaron desde CABA.

ck_PE-DEC-AJG-AJG-230-26-7393 El decreto 230 que modifica el carácter de esencial de los servicios de subtes, colectivos y recolección de residuos.

Macri, sobre el decreto que limita los paros en servicios esenciales: "Se terminó la extorsión"

El decreto de Macri lleva la firma de los ministros de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; de Justicia, Gabino Tapia; y del jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny.

“Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios. Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad: subtes, recolección de residuos y colectivos de la Ciudad deberán garantizar niveles mínimos de servicio ante medidas de fuerza. Ley y orden”, expresó Macri.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2069456726579900582&partner=&hide_thread=false Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios.



Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad: subtes, recolección de residuos y colectivos de la… pic.twitter.com/VpOBPpbzbL — Jorge Macri (@jorgemacri) June 23, 2026

Para poner en marcha la normativa, el decreto instruye a la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) a definir junto a la empresa concesionaria Emova las modalidades operativas bajo las cuales se garantizarán los trenes en circulación. En paralelo, la Secretaría de Trabajo y Empleo deberá arbitrar los medios necesarios y convocar a las partes involucradas para asegurar el estricto cumplimiento de los porcentajes fijados.

Mediante la ley de Modernización Laboral de la Nación se introdujeron modificaciones al artículo 24 de la también ley nacional 25.877, que regula los convenios colectivos de trabajo que puedan afectar servicios esenciales o actividades de importancia trascendental, y establece garantías para la prestación de los servicios mínimos afectados.