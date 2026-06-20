Jorge Macri reconoció que el caso Manuel Adorni afecta al Gobierno pero evitó pedir cambios en el Gabinete

El jefe de Gobierno porteño afirmó: "No le voy a decir al Presidente cómo armar su equipo”. No obstante, aseguró que la situació del jefe de Gabinete es un obstáculo para el oficialismo.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , admitió este sábado que la situación judicial y política que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , está generando dificultades para la administración nacional , aunque evitó sumarse a los reclamos de la oposición para que sea desplazado de su cargo.

Durante una entrevista radial, el dirigente del PRO sostuvo que la polémica en torno al funcionario terminó afectando la capacidad del oficialismo para instalar otros temas en la agenda pública y avanzar con iniciativas legislativas.

“ El caso Adorni está complicando al Gobierno ”, reconoció Macri, aunque inmediatamente marcó distancia respecto de cualquier pedido de remoción. “Yo no le voy a decir al Presidente cómo tiene que armar su equipo”, afirmó. El alcalde porteño consideró que la controversia en torno al jefe de Gabinete se transformó en un obstáculo político para la Casa Rosada.

“Es muy difícil imaginar que el Gobierno hoy pueda sacar un paquete de leyes como el que logramos sacar esta semana en la Ciudad en el medio de este tema”, señaló. Al mismo tiempo, pidió que la situación encuentre una pronta definición para evitar que continúe condicionando la agenda pública.

“Lo que sí espero es que se resuelva rápido y que no le hagamos el caldo gordo tampoco a un montón de especuladores políticos que hoy se paran con el cuchillo entre los dientes para ver si pueden lastimar y en el pasado han sido tremendamente oscuros en lo que hace a la transparencia y al respeto a las instituciones”, agregó.

La autonomía para elegir funcionarios y el acercamiento con La Libertad Avanza

Macri insistió en que cada administración debe tener independencia para conformar sus propios equipos de trabajo. Por eso rechazó pronunciarse sobre la continuidad de Adorni y sostuvo que corresponde al presidente Javier Milei explicar las razones por las cuales cada funcionario ocupa su cargo.

“Cada gobernador arma su equipo y explica por qué cada funcionario está donde está”, resumió. Más allá de la polémica nacional, Macri destacó la mejora en la relación política entre el PRO y La Libertad Avanza dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

“Hoy la relación con La Libertad Avanza en la Ciudad es mucho mejor que la que teníamos antes”, aseguró. Según explicó, el vínculo mejoró a partir del conocimiento mutuo y de una convivencia política más fluida en la Legislatura porteña.

“Las relaciones han ido madurando, nos hemos ido conociendo y ellos también están viendo nuestra gestión”, señaló. Además, reafirmó su respaldo al rumbo general de la administración nacional: “Yo soy de los que quieren que al Presidente le vaya bien. No quiero que le vaya mal”.

El jefe de Gobierno aprovechó la entrevista para contrastar el escenario nacional con el funcionamiento de la Legislatura porteña. Destacó especialmente la aprobación de la ley de financiamiento para la futura Línea F del subte, iniciativa que obtuvo el respaldo de casi todo el arco político.

Según detalló, la norma recibió el apoyo de 56 o 57 legisladores y registró apenas un voto en contra. Para Macri, ese resultado demuestra que es posible alcanzar consensos amplios cuando existe voluntad política y una agenda compartida.

Trapitos, deudas familiares y desregulación

El mandatario también repasó algunas de las leyes aprobadas recientemente en la Ciudad. Entre ellas mencionó la denominada ley “antitrapitos”, una iniciativa de desregulación impulsada por legisladores libertarios y un programa destinado a asistir a familias con problemas de endeudamiento.

trapito Macri también destacó la ley de trapitos. Archivo

Sobre este último punto, destacó que la propuesta original surgió desde el espacio de Leandro Santoro y luego fue trabajada junto al Banco Ciudad para transformarse en una herramienta de financiamiento destinada a hogares con deudas de hasta $6 millones y una tasa máxima del 35%.

Macri puso especial énfasis en la norma que endurece las sanciones contra los cuidacoches ilegales. Según explicó, hasta ahora las multas resultaban insuficientes para desalentar la actividad y muchas veces los infractores ignoraban las sanciones.

Con la nueva legislación, la Ciudad podrá aplicar detenciones de hasta 60 días en los casos en los que se comprueben conductas extorsivas. “Vamos a poder terminar con esta mafia”, afirmó.

El jefe de Gobierno señaló que las denuncias de vecinos, las cámaras con audio y los operativos con agentes de civil serán herramientas fundamentales para probar las amenazas y los pedidos compulsivos de dinero que suelen registrarse en eventos masivos y zonas gastronómicas de barrios como Palermo y Villa Crespo.

De esta manera, mientras evitó involucrarse directamente en la continuidad de Adorni, Macri dejó en claro que considera que la controversia alrededor del jefe de Gabinete representa hoy uno de los principales problemas políticos para el Gobierno nacional.