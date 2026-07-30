Jorge y Mauricio Macri definen el futuro del PRO en CABA: tensión por la estrategia 2027 y dudas sobre un acuerdo con LLA

El jefe de Gobierno y el expresidente se reunieron en el Ecoparque para tratar temas de la gestión porteña. De fondo subyace la interna sobre los dos caminos que proponen para salvaguardar el bastión ante la irrupción libertaria.

En las elecciones de 2027 el PRO se jugará el histórico dominio sobre la Ciudad de Buenos Aires . Bajo la premisa de evitar repetir los errores del pasado que condujeron al partido a su primera derrota en 18 años, Jorge Macri y Mauricio Macri intentan dirimir las diferencias de posturas respecto a qué camino electoral tomar. Retener CABA es un objetivo compartido, pero el cómo divide aguas. Los escenarios posibles con La Libertad Avanza y el riesgo de perder ante el peronismo.

El martes por la mañana, el Ecoparque fue testigo de un encuentro entre el jefe de Gobierno y el expresidente, quien oficia desde marzo de 2024 como titular del partido a nivel nacional. Al mandatario lo acompañaron el jefe de Gabinete de CABA, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, mientras que del lado del tandilense estuvo el diputado y exsecretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis.

Distanciados desde hace tiempo por las diferencias en la manera de encarar la gestión porteña y por la estrategia electoral adoptada en mayo de 2025, los primos se sentaron en la mesa a discutir los próximos pasos del proyecto local. El foco estuvo puesto en cómo avanzar en la desregulación del GCBA, según informaron fuentes gubernamentales a Ámbito, una agenda que ganó peso en los últimos años con la irrupción de los libertarios en la arena porteña.

La reunión estaba pactada desde hace tiempo como parte de los encuentros quincenales de seguimiento de gestión que organiza el jefe de Gobierno para conocer en detalle el estado de situación del plan que tiene en el orden y la desregulación a dos de sus principales pilares. El exmandatario no suele asistir a las charlas, pero en esta oportunidad dijo presente para marcar la cancha.

La discusión pasó netamente por cuestiones de gestión, según confesaron, y no se analizaron aspectos de la estrategia electoral. Asimismo, aclararon en Uspallata que el vínculo entre los Macri es bueno, a pesar de las voces que manifiestan un presunto encono del expresidente con su primo por las decisiones tomadas hasta el momento. "Mauricio siempre termina peleado con los que no hacen lo que él quiere" , soltó una persona actualmente alejada del partido.

En esta oportunidad, el protagonista del encuentro fue el ministro Arengo, uno de los principales ejecutores del plan desregulatorio. En lo que va de la gestión actual, Hacienda instrumentó la reducción de impuestos, la eliminación de trámites burocráticos, retiros voluntarios en planta permanente y la supresión de cargos jerárquicos que llevaron a CABA a reducir la planta administrativa a su nivel más bajo en 10 años.

La agenda se solapa con las propuestas que impulsan el presidente Javier Milei y su hermana, Karina, a través de su mano derecha Pilar Ramírez, jefa de bloque y presidenta de La Libertad Avanza en CABA. Esto ha generado quejas de parte de la bancada violeta contra Jorge Macri, a quien acusan de querer quedarse con el crédito de los proyectos que le son ajenos como la adhesión al RIGI y la sanción del RIMI CABA.

El acuerdo con La Libertad Avanza en 2025 sumó tensión entre los primos Macri.

Los escenarios de Jorge Macri en CABA

De fondo, lo que subyace es la necesidad del jefe de Gobierno de alinear los objetivos propios al contexto nacional, conclusión a la que arribó por la fuerza tras la derrota en mayo del año pasado y que mostró una nueva realidad para el PRO: parte del electorado que los acompañó históricamente desde 2007 pasó a manos de los Milei, aunque en Uspallata entienden que comparten fibras íntimas como el fuerte rechazo al kirchnerismo.

"No tenemos que volver al pasado. No podemos permitirnos cometer nuevamente ese error. Regresar al pasado es volver al kirchnerismo, al populismo, a un país que quedó devastado, con niveles de emisión e inflación descontrolados”, dijo el mandatario porteño la semana pasada cuando fue consultado sobre una posible reedición de la alianza con La Libertad Avanza. "No hay que descartar un acuerdo para no volver al pasado", sintetizó al respecto.

En su círculo más cercano reconocen que la estrategia de Jorge Macri es sostener las PASO en el distrito para competir en una interna con LLA o intentar ir como cabeza de lista en una fórmula compartida, aprovechando la orfandad de candidatos concretos que hay en las filas libertarias tras el escándalo judicial que obligó a renunciar a Manuel Adorni.

Actualmente Patricia Bullrich suena como posible reemplazo del exjefe de Gabinete. “Yo puedo ser candidata y me tengo una fe bárbara“, afirmó en una entrevista reciente al canal, en la que también puso énfasis en la necesidad de negociar una alianza con el macrismo para asegurar un triunfo.

Mientras en algunas gobernaciones gana peso la opción del desdoblamiento de cara a las elecciones de 2027, el jefe de Gobierno apuesta a un acercamiento a La Libertad Avanza. Ocurre que ya sufrió el costo de adelantar, situación que le valió la enemistad con Javier Milei, una relación que poco a poco logró recuperar a fuerza de negociaciones y concesiones en la Legislatura porteña y de aceptar el cobro en cuota con bonos de la deuda por la coparticipación.

Una nueva alianza con LLA acercaría al PRO al objetivo inicial de retener el bastión. Los 30 puntos que obtuvieron los libertarios en mayo del 2025, sumado a los 15 del macrismo, los ubicaría al borde de un triunfo en primera vuelta. Pero el escenario no será el mismo que en aquel entonces ya que en caso de no desdoblar parte de su suerte quedaría atada a la evolución de la situación económica nacional y al clima social con el que se llegue a octubre, cuando Milei dirima su reelección presumiblemente frente al peronismo.

Mauricio Macri negocia la estrategia del PRO porteño con su primo Jorge. Europa Press

Retener CABA y pelear lugares en las listas, la estrategia de Mauricio Macri

Pero la estrategia del jefe de Gobierno choca con los planes de su primo. El expresidente aún no le dio el visto bueno a su deseo de ir por la reelección y difiere además con la postura de forzar una interna o de ceder un espacio a La Libertad Avanza. Considera que la Ciudad debe continuar bajo el ala del PRO y para ello aspira a una negociación más amplia que incluya candidaturas en otros territorios provinciales.

En ese marco, Macri coquetea con una eventual candidatura presidencial, aunque a su núcleo de dirigentes más cercanos les reconoce que regresar a la Casa Rosada sería un sacrificio supremo que actualmente no estaría dispuesto a hacer. De todas maneras, avanza a paso firme con su gira "El Próximo paso" con la que apunta a revitalizar al PRO para sentarse en la mesa y plantar bandera en una discusión con los libertarios.

Una encuesta de Isasi-Burdman analizó dos escenarios electorales y reveló que una postulación del exmandatario podría afectar el desempeño de Javier Milei. Sin la participación del PRO los libertarios obtendrían 39 puntos, muy por encima de los 23 del peronismo. En caso de jugar, el macrismo sacaría 10 puntos y la performance de LLA caería a 35 puntos.

Mientras analiza los márgenes de un acuerdo, Macri apunta a reconstruir al PRO como una fuerza competitiva con un caudal de volumen de votos suficientes como para obligar a los libertarios a ceder aspiraciones y obligándolos a dejar de lado la pelea por CABA, ante todo.

Días atrás, el PRO marcó distancia con la segunda etapa del Gobierno de Milei a través de un informe de la Fundación Pensar en el que reconoció que la administración libertaria logró ordenar las principales variables macroeconómicas, pero alertó que la sociedad comenzó a demandar respuestas sobre cuestiones más inmediatas, como los salarios, el consumo, el empleo y el poder adquisitivo.

"La estabilización económica ya no alcanza", resume el documento en el que cuestionan el ajuste a los jubilados y las dificultades para llegar a fin de mes de la clase media. "La mejora macro no puede ser considerada socialmente exitosa si 4 de cada 10 chicos viven bajo la línea de pobreza", cuestionaron. El texto sintetiza la postura del exmandatario respecto al acompañamiento crítico de la gestión libertaria.

En las filas de Karina Milei apuntan a lanzarse a la conquista del territorio porteño, pero son conscientes que eso puede afectar una alianza a nivel nacional. Asimismo, afirman que solo negociarán con el exmandatario los términos de una futura alianza. O en su defecto con un interlocutor válido puesto por el propio Macri, como ocurrió en el pasado entre Daniel Angelici y Pilar Ramírez, a quienes los une el vínculo con Darío Wasserman, esposo de la legisladora y presidente del Banco N.

Pese a recomponer la relación entre la Rosada y Uspallata, Jorge Macri no será quien defina los términos de un eventual acuerdo. Por lo pronto, el mandatario lleva adelante las discusiones locales a través de Ezequiel Sabor y del propio Angelici respecto a la sanción de proyectos en una Legislatura en la que el oficialismo está en franca minoría y en la que lo urge el apoyo de los violetas para sostener la gestión.

En ambos espacios coinciden en dos aspectos centrales: impulsar una agenda desregulatoria en CABA, pero por sobre todas las cosas evitar un triunfo del peronismo. En la vereda de enfrente también está en discusión la estrategia que aplicarán en 2027: tanto el camporismo como el sector que lidera Juan Manuel Olmos entienden que para ganar será necesario ampliar hacia nuevos horizontes, con Horacio Rodríguez Larreta como un posible nombre a incorporar. Sin embargo, en las filas del exjefe de Gobierno esperarán hasta fin de año para definir cómo y con quién jugarán.