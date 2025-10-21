Paro en el Hospital Garrahan: trabajadores se movilizan para reclamar por la ley de emergencia pediátrica







Trabajadores de salud y universitarios paran y marchan a Plaza de Mayo para reclamar la ejecución inmediata de leyes suspendidas por el Gobierno.

Profesionales y técnicos del Hospital Garrahan iniciaron un paro de 24 horas en reclamo por la ley de emergencia pediátrica.

Desde las 7 de la mañana de este martes, los profesionales y técnicos del Hospital Garrahan realizan un paro de 24 horas para exigir la aplicación de la ley de emergencia sanitaria pediátrica. La medida busca visibilizar la situación crítica de los hospitales públicos y presionar al Gobierno por la ejecución inmediata de la normativa sancionada por el Congreso.

El paro fue impulsado por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), junto a otros sectores del equipo de salud, luego de que el gobierno de Javier Milei decidiera promulgar pero no aplicar las Leyes N° 27.795 y 27.796, referidas al financiamiento universitario y a la emergencia sanitaria pediátrica. Ambas normas quedaron suspendidas hasta que se definan las fuentes de financiamiento en el Presupuesto Nacional 2026.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Asoc Profesionales y Técnicos del Garrahan (@gremio.apyt.garrahan) A las 16 horas, trabajadores del Garrahan, del área universitaria y de discapacidad, junto a familiares y organizaciones sociales, realizarán una movilización hacia Plaza de Mayo bajo la consigna: “Las leyes están, que se apliquen ya”.

Impacto de la suspensión de las leyes Desde la APyT indicaron que la suspensión de la Ley de Emergencia “profundiza la crisis en la atención pediátrica y el deterioro de las condiciones laborales”. Los hospitales públicos atraviesan una situación crítica por la falta de recursos, salarios atrasados e insumos esenciales.

La Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias nacionales de salud por un año. Su objetivo es garantizar atención equitativa y de calidad, asegurar condiciones laborales dignas y priorizar recursos para programas críticos como neonatología, trasplantes, oncología pediátrica y cirugía cardíaca infantil.

Protesta Trabajadores Garrahan La medida de fuerza se produce luego de que el Gobierno suspendiera la aplicación de las leyes de financiamiento universitario y salud pediátrica. @PeriodismoDeIzq Sin embargo, el decreto 760/2025 suspendió su aplicación hasta que el Congreso incluya partidas específicas en el presupuesto nacional. En la práctica, tanto hospitales pediátricos como universidades públicas deberán esperar la asignación presupuestaria antes de recibir los beneficios que establecen las leyes.