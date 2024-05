José Luis Espert llamó a una rebelión fiscal en el campo: "Comiencen una revolución"

En sus declaraciones, el libertario apuntó contra el gobernador Kicillof por la suba de impuestos: “Tiene que haber un principio de correspondencia entre lo que se cobra y la contraprestación de servicio que reciben. Comiencen una revolución en los municipios, en los lugares donde los intendentes no den una contraprestación. Empecemos una rebelión fiscal. Si no pagamos las tasas se caen: empecemos, y solo eso nos va a llevar a una autonomía provincial y municipal”.

No es la primera vez que el presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto en la Cámara de Diputados llama a los ciudadanos a no pagar impuestos: a principios de marzo, el libertario apuntó contra el aumento de impuestos de Kicillof y calificó al gobernador como un "vampiro en un banco de sangre con la plata" porque "nunca le alcanza".

José Luis Espert Miembro de la Cámara de Diputados de Argentina Comisión Presupuesto Diputados Ley Bases 25-04-2024 José Luis Espert apuntó contra los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Mariano Fuchila

Espert: "Se vienen batallas muy importantes"

En sus críticas a Kicillof, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) habló de los próximos desafíos del Gobierno, en medio de las negociaciones por la ley Bases en el Senado y el DNU que deberá tratarse en la Cámara de Diputados:

“Se vienen batallas muy importantes, no puede ser que tengamos al comunismo gobernando la provincia de Buenos Aires. No puede ser que la provincia esté gobernada por un inútil como Kicillof, que no esté con los intereses del agro, sino que piense que es un problema. Tenemos que votar con la cabeza, no con los pies”.

“Si la Nación no se alinea, va a seguir siendo una villa miseria que el kirchnerismo no rectificó. El kirchnerismo es una maldición, que busca transformar al país en una villa miseria, de la cual se está buscando ir hacia adelante”, agregó en rechazo a las posturas de la oposición.

Espert sobre la ley Bases: "El escenario más probable es que va a salir, pero con modificaciones"

"La Ley Bases va a salir, lo mismo que el paquete fiscal. En Diputados se trabajó de manera muy prolija con este proyecto, no sé cómo lo está trabajando el Senado, pero el escenario más probable es que va a salir, aunque con modificaciones", sostuvo el presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto en la Cámara baja.

En el marco del Congreso Anual del IAEF, Espert admitió acerca del oficialismo: "Nos hubiese gustado una reforma laboral más agresiva de la que está en el proyecto, pero en el Congreso hay que conversar con todos. En este punto, la mafia sindical todavía tiene peso en el Parlamento". Por otra parte, cuestionó normas que se aprobaron en el Congreso, al que calificó de "fábrica de leyes".

En ese sentido, comentó: "Hay una ley vigente, la de administración financiera que en uno de sus artículos dice que toda ley que establezca gastos por encima de lo previsto en el Presupuesto, tiene que tener su financiamiento".