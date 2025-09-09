Juan Bautista Mahiques fue reelecto como presidente de la Asociación Internacional de Fiscales







El fiscal general de CABA continuará a cargo del organismo por otros tres años. Fue respaldado nuevamente por sus pares en todo el mundo para seguir al frente de la única red global de fiscales.

Juan Bautisca Mahiques, fiscal de CABA.

El fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, fue reelecto este lunes como presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP). El abogado continuará otros tres años como principal autoridad, representando a procuradores y fiscales de más de 170 países.

La votación se realizó en el marco de la 30ª Conferencia Anual y Asamblea General del organismo que tuvo lugar en Singapur, en una ceremonia que contó con la presencia del presidente de ese país, Tharman Shanmugaratnam, quien recibió personalmente al funcionario argentino.

Mahiques, que en 2022 se había convertido en el primer latinoamericano en encabezar la IAP, fue respaldado nuevamente por sus pares en todo el mundo para seguir al frente de la única red global de fiscales. La organización reúne a más de 250.000 miembros en más de 175 países y regiones.

En la antesala de su reelección, el fiscal porteño encabezó reuniones bilaterales con los procuradores de China, Países Bajos, Japón y Armenia, entre otros.

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FISCALES Durante su primer mandato, el fiscal general de CABA impulsó la incorporación de América Latina en la agenda internacional del organismo, promoviendo la inclusión de México y Uruguay como miembros, y de Brasil y Chile en el Comité Ejecutivo. También instaló debates sobre la seguridad de los fiscales en la región y logró que el español se sume como idioma oficial en las conferencias y documentos de la IAP. En paralelo, también consiguió la apertura de una oficina regional de la Asociación en Buenos Aires, lo que reforzó la posición estratégica de la ciudad en el ámbito judicial internacional.

