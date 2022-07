Chiche Duhalde criticó a Juan Grabois por sus dichos sobre saqueos

“El Presidente tiene que sentir la presión de los pobres, no de los ricos. Es joda esto. Hace lo que ellos quieren”, remarcó en otro de sus marcados rechazos al tiempo que afirmó: "Estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle".

Al respecto, Duhalde opinó que el referente “es una persona muy inteligente, muy preparada” pero también indicó que “es parte de este gobierno, es parte de los que nos han llevado a una situación tan difícil como esta”.

“Hacer este tipo de cosas genera en todos los ciudadanos una enorme preocupación. Estamos necesitando más paz que nunca sabiendo que la situación es gravísima, pero que no se soluciona de la manera que propone Grabois, que parece bajado de Sierra Maestra”, declaró.

Para Chiche Duhalde, “no hay salida si todo el arco político no se da cuenta que necesita juntarse para, por lo menos, establecer cinco, seis o siete políticas de Estado, y que luego gane quien gane la lleven adelante, pero de alguna manera calmar la angustia de la sociedad”.

“¿Qué salida le encontramos que no sea una salida violenta? Yo no encuentro otra que no sea que nos dejemos de egoísmos y poder sentarnos el PRO, el radicalismo, el peronismo, todos y establecer cuál es la salida en cada uno de los temas más graves de la Argentina”, planteó en contacto con La Once Diez.

La entrevista a Juan Grabois en C5N