Tras bajarse Cristina, Juan Grabois se puso traje de candidato: "por lo menos tengo tres ideas"

“Hace mucho que no siento esta mezcla de emociones de orgullo y de no entender lo que está pasando”, manifestó Grabois. “El orgullo de que haya alguien capaz de renunciar a algo y que tenga los ovarios que no tiene ningún político de los varoncitos que hay en Argentina para decir ‘yo me la banco, sé lo que represento, me quedo sin fueros y voy a defender mis convicciones’, cuando el 99% de los políticos argentinos hubiesen huido como ratas al lugar número 14 de la lista de diputados de la provincia de no se donde para tener los fueros y no ir en cana. Fue una muestra de valentía. El coraje y la inteligencia de Cristina no se la pueden discutir ni los que la acusan”, agregó el dirigente del Frente Patria Grande y del Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE).

“Cristina está diciendo ‘yo renuncio a los fueros’. Lo que Cristina dice, Cristina lo hace, no tiene doble discurso, no es como Lilita (Carrió) que siempre decía ‘el año que viene renuncio a la política’ y siempre encontraba alguna excusa invocando a algún santo para seguir en política”, continuó Grabois, dando por hecho que la Vicepresidenta lejos de especular cumplirá y no será parte de ninguna lista en los comicios del año que viene.

cristinagrabois.JPG

Al ser consultado sobre sus deseos de en algún momento llegar a ser Presidente, afirmó: “Me gustaría”. “Mejor que el que está ahora y que el que estaba antes seguro que lo voy a hacer, por lo menos tengo tres ideas”, agregó entre risas haciendo referencia a Alberto Fernández y Mauricio Macri.

En este marco se categorizó como peronista al definirse “humanista y cristiano” y planteó las propuestas a las cuales apuntaría: “Creo en la unidad latinoamericana, que hay que hacer como la Unión Europea: unificar la moneda, tener un banco central regional, unificar el sistema educativo, los pasaportes y tener el poder suficiente para constituirse en un polo geopolítico que permita que no te aplaste la cabeza el Fondo Monetario Internacional que te mete 45 mil millones de dólares para hacer una fuga de capitales que beneficia a banqueros amigos de sus funcionarios y después te pide que le recortes a los más pobres para que le pagues la deuda chota (sic) que ellos mismos te pusieron”.

Por último, cuestionó a Sergio Massa y aseguró que según su visión, no debe ser el candidato del peronismo "ponen un candidato que pierda dignamente, como Sergio Massa y mantienen el statu quo". "Massa no me cierra, es un hombre de centro que plantea un alineamiento con EEUU, yo planteo un alineamiento Latinoamericano. Es un hombre del establishment, no es lo que queremos para este país".