Agenda 2030: Juan Manzur presentó informe con avances

"Si bien este informe se hace en un contexto difícil, las políticas públicas tienen que tener un planeamiento porque exceden lo que es un período de un gobierno y queremos tener una responsabilidad clara y saber adónde vamos. Se trata de tener en cuenta el rol del Estado y generar oportunidades, inclusión e identidad en un marco de asimetrías como el que tenemos", expresó.

Por su parte, el canciller Santiago Cafiero, que estuvo presente en esta presentación, indicó que "desarrollar la Agenda 2030 no es un inventario burocrático, sino el desafío de desarrollar un mundo más justo, una Argentina y una región más justas" y apuntó que "no hay forma de vencer las barreras de la injusticia con los mismos instrumentos que la generaron o que no son capaces de resolverlas".

Para el canciller argentino, "la arquitectura del multilateralismo internacional hoy no arroja soluciones, es solamente una plataforma pasiva ante el crecimiento de la desigualdad y la pobreza".

A su turno, la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, destacó que "la Argentina no sólo cumple sus compromisos ante el mundo sino que avanza en objetivos decisivos en materia de ampliación de derechos, como género, mujeres y diversidades, que son bandera y emblema del gobierno de Alberto Fernández".

La presidenta del Concejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel, expresó el "agradecimiento a los gobernadores que han trabajado incansablemente para que hoy la Argentina esté cumpliendo sus metas y compromisos".

Estuvieron presentes también la Coordinadora Residente de ONU en Argentina, Claudia Mujica; los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; el director del Instituto Nacional de estadísticas y Censos, Marco Lavagna, legisladores, autoridades provinciales, representantes de organismos internacionales y referentes de la ciencia y la educación.

Qué es la Agenda 2030

Es un plan de acción dirigido a los países integrantes de las Naciones Unidad y que tiene como objetivo eliminar la pobreza extrema, reducir la desigualdad y proteger el planeta.

Los Estados Nacionales miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobaron un documento con 17 Objetivos y 169 Metas que deberán ser cumplidos hasta 2030.