Juan Schiaretti, tras emitir su sufragio en Córdoba: "Hay que votar sin miedo"

El exgobernador, primer candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, votó cerca de las 10.30 en el colegio Domingo Savio.

Schiaretti votó este domingo en el colegio Domingo Savio, copn su ya clásico atuendo rojo.

El candidato a diputado de Provincias Unidas, Juan Schiaretti , votó en las elecciones 2025 este domingo y afirmó que, si pierde el Gobierno, hay "más posibilidades" de que cambien las cosas que vienen "siendo mal hechas".

Al mismo tiempo, en diálogo con la prensa tras emitir su voto, Schiaretti señaló: "Hay que votar sin miedo".

“Están constituidas todas las mesas y se vota con normalidad. Quiero pedirle a los cordobeses que vayan y voten. Todos somos iguales, porque cada voto vale uno” , señaló el dirigente peronista.

Schiaretti remarcó la importancia de la participación ciudadana y del poder del voto para definir el rumbo del país. “Uno manifiesta si la dirección del país es adecuada o si debe hacerse algún cambio. Hay que votar sin miedo, porque Argentina no se va a desbarrancar mañana”, expresó.

En ese sentido, consideró que una derrota del oficialismo nacional podría abrir la posibilidad de modificar políticas que, a su entender, “vienen siendo mal hechas”. “Si pierde el gobierno nacional, hay más posibilidades de que se cambien las cosas. Argentina saldrá adelante”, afirmó.

El exmandatario cordobés también comentó que, hasta la media mañana, la concurrencia a las urnas era moderada. “Hasta ahora no es que haya concurrido masivamente la gente, pero suele ir cerca del mediodía”, explicó.

Elecciones 2025: qué se vota en Córdoba el 26 de octubre

Las elecciones legislativas, que se realizan cada dos años, tiene como fin la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Así, en total, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.

En el Senado se eligen tres senadores por provincia, dos por el partido que obtenga mayor cantidad de votos y uno por la agrupación que logre el segundo puesto.

En el caso de Santa Fe, los votantes elegirán a nueve diputados nacionales cuando asistan a las urnas el 26 de octubre. La provincia no elige senadores.

Por otro lado, en Diputados subsiste otro tipo de sistema proporcional, que exhibe una mayor complejidad. Este sistema llamado D´Hondt, reparte las bancas por provincia de acuerdo a su población.

Esto lleva a que, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires tenga 70 diputados nacionales y Tierra del Fuego sólo 5. Pero todas las provincias renuevan la mitad de sus diputados nacionales cada 2 años.