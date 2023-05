Juicio político a la Corte: citarán "por la fuerza pública" al ex director de la Obra Social

" La Corte Suprema no puede tener esta informalidad ", había declarado Héctor Marchi , ex administrador de la Corte, en el último encuentro de la Comisión de Juicio Político de Diputados , la semana pasada. En ese marco, los legisladores continúan investigando sobre las irregularidades en la gestión de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) , para probar el "mal desempeño" en las funciones de los cuatro jueces supremos.

Otro de los ausentes fue el ex titular de OSPJN, Aldo Tonón , quien no concurrió en tres convocatorias argumentando de que tiene una causa judicial abierta por su administración de la obra social. Ante eso, la comisión aprobó citarlo "por la fuerza pública" .

La oposición consideró que "este juicio político está muriendo"

En el inicio del encuentro de la comisión, el diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica-ARI) opinó que "este juicio político está muriendo" y calificó a "este proceso es bastante patético y ni ustedes lo sostienen. Agradezcan que venimos acá a defender la legalidad porque sino esto estaría muerto".

Posteriormente acusó al oficialismo por los "ocho magistrados a los que se les hace tarea de Inteligencia ilegal". En ese sentido, puntualizó a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso e Ignacio Mahiques como los afectados.

Antes de que inicien las declaraciones de los testigos, los legisladores del Frente de Todos -en mayoría- aprobaron el pedido de información a la AFIP sobre la empresa MoRo Media SRL, creada por Silvio Robles, asesor de Horacio Rosatti y apuntado como uno de los vínculos entre la oposición y las autoridades judiciales luego de que se filtraran conversaciones con el ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.

La oposición, por su parte, se opuso pidiendo que la medida se canalice a través de un juez. El diputado oficialista Rodolfo Tailhade justificó la solicitud indicando que "necesitamos saber si a través de esa sociedad se han canalizado movimientos de dinero que tengan que ver con este tráfico". Además pidió la citación de la jueza Martina Isabel Forns y de María José Castillo, abogada de la agrupación HIJOS de Jujuy.

Una afiliada reveló cómo le denegaron un tratamiento de fertilidad

Además de ser investigada por irregularidades en su cuentas públicas, la OSPJN es señalada por no ofrecer correctamente servicios vitales a sus afiliados. Valeria Díaz, afiliada a OSPJN, detalló cómo fue el proceso para obtener una prestación para poder maternar: “Yo tenía la necesidad y las ganas de ser mamá, y la Obra Social seguía rechazándome por diferentes motivos, cuando había una ley nacional que decía que debía cumplir con esa prestación”.

Luego indicó que el director de la obra social en ese momento, Aldo Tonón, "me dijo si estaba segura de lo que iba a hacer porque era totalmente antinatural, y que él no veía lo que podía pasar si autorizaba el tema de los gametos; obviamente me dejó pensando en si estaba bien o mal lo que hacía”.

Otras de las testigos, la funcionaria judicial María Bettina Bonuccell, ratificó que "detrás de una queja o de un pedido de ayuda había una persona que estaba pasando por una situación de salud crítica, nadie venía porque tenía un resfriado”.