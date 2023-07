Juntos por el Cambio se alineó al discurso de cierre de la Exposición Rural

Desde el predio, Jorge Macri criticó la ausencia del Presidente de la Nación y aseguró que en Juntos por el Cambio “hay un pensamiento uniforme” con respecto al campo. “Tenemos muy en claro el vínculo desde el 2009, cuando estalló el conflicto con el campo, estuvimos acompañando siempre”, sostuvo.

Finalmente, José Luis Espert opinó que el cierre de la Exposición Rural contó con "un excelente discurso al pedirle a la clase política que tome la actividad política como un servicio público para la sociedad". En declaraciones a Noticias Argentinas, entendió que "estuvo bien en revalorizar el valor del campo y respecto a las retenciones, que se pueden eliminar de manera muy rápida, eliminando el cepo cambiario rápidamente y congelando el gasto público".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhoraciorlarreta%2Fstatus%2F1685383160501039104%3Ft%3D6xaZlTHheq5R_OKOASB74w&s=19&partner=&hide_thread=false Es un honor acompañar a los productores del campo en este acto inaugural de la Expo Rural. Ustedes representan lo más lindo de ser argentinos: el amor a la tierra, la patria y el trabajo. Vamos a hacer realidad la Argentina que soñamos, junto a ustedes que laburan todos los días… pic.twitter.com/GBlruhtt68 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 29, 2023

El discurso de Nicolás Pino en la Exposición Rural

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, advirtió que las últimas decisiones económicas anunciadas para el campo "no dan previsibilidad" al sector agropecuario. "Las medidas no nos dan previsibilidad, se toman por una necesidad del gobierno y no en beneficio de todo el sector productivo", sostuvo y pidió "reglas claras, justas": "Estamos cansados de anuncios que nunca llegan a los productores".

"La sequía deja al desnudo, más que nunca, problemas más profundos. Quedaron al descubierto las pésimas políticas agropecuarias que los gobiernos han instrumentado en la Argentina en los últimos 80 años”, remarcó.

Pino señaló que “el Estado actúa como socio desleal y forzoso”, con “impuestos confiscatorios, discriminatorios y distorsivos". "Lo único que se multiplicó en la Argentina es la pobreza: los beneficiarios de planes sociales pasaron de 100.000 en 1999 a 14 millones en 2022; se multiplicaron 140 veces", criticó.

Para concluir, el titular de la SRA dijo que "el dinero de los impuestos se invierte en medidas populistas y en pagar una enorme fiesta demagógica que destruye la cultura del trabajo".